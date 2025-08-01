亞馬遜與紐約時報達成協議 每年支付最高345億韓元使用新聞內容

全球最大電子商務企業亞馬遜將向紐約時報（NYT）每年支付最高2500萬美元（約合345億韓元）的費用，以獲取其新聞內容用於人工智能（AI）訓練。華爾街日報（WSJ）上月30日報道稱，該金額相當於紐約時報去年總銷售額的1%。根據華爾街日報披露，亞馬遜今年5月與紐約時報達成協議，每年支付2000萬至2500萬美元，換取使用紐約時報主站、食譜網站NYT Cooking及體育媒體“The Athletic”的新聞內容訓練AI模型的權利。據此協議，亞馬遜旗下AI聊天機器人Alexa亦可調用紐約時報內容。華爾街日報指出，這是紐約時報在AI領域簽訂的首個版權協議，亦是亞馬遜首次與新聞機構達成此類合作。報道稱：“在AI技術發展正劇烈改變消費者網絡信息檢索方式的背景下，此次交易成為出版業與AI企業評估新聞內容價值的典型案例。”此前，ChatGPT運營方OpenAI已與華爾街日報母公司新聞集團及多家出版社簽訂內容使用協議。據華爾街日報估算，未來五年AI內容供應合同規模將超2.5億美元（約3450億韓元）。OpenAI還同德國媒體集團阿克塞爾•施普林格達成三年期合約，該集團旗下擁有商業內幕網與政客新聞網，協議金額在2500萬至3000萬美元（約414億韓元）區間。早前多家媒體以“未經授權使用新聞等內容”為由，對AI開發企業提起版權侵權訴訟。紐約時報2023年指控OpenAI與微軟（MS）侵犯其出版物著作權；新聞集團亦基於相同理由起訴AI搜索引擎Perplexity。安圭英記者 kyu0@donga.com