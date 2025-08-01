韓國關稅談判達成協議：美對韓關稅下調至15%，韓向美投資3500億美元

韓國和美國的關稅談判在徵收對等關稅時限的前一天7月31日達成了協議。美國決定將對等關稅和汽車產品關稅從25%下調至15%。與之對應，韓國將向美國造船業等投資3500億美元（約486萬億韓元），併購買價值1000億美元（約139萬億韓元）的液化天然氣和能源。韓國總統政策室長金容範在當天的吹風會上表示：“美國預告從8月1日起對韓國徵收的25%對等關稅將降至15%。韓國的主要出口產品汽車的關稅也降至15%。”韓國決定建立用於所謂的“MASGA（讓美國造船業再次偉大）項目”的1500億美元造船合作基金和支援在美投資韓國企業2000億美元（約合278萬億韓元）的對美投資基金。雙方還決定，韓國在今後4年內購買液化天然氣等1000億美元規模的美國產能源。大米、牛肉等美國一直強烈要求的農畜水產品市場開放則被排除在外。美國總統特朗普表示：“美國決定與韓國簽訂全面、完整的貿易協議。韓國爲向由美國擁有、控制、我選擇的領域投資，向美國提供3500億美元。”李在明總統強調：“此次協議創造了與主要國家同等或優越條件下競爭的環境。這是美國希望重建制造業和韓國企業擴大美國市場競爭力的意志相吻合的結果。”根據當天的協議，向美國出口的韓國企業將享受與日本、歐盟相同的15%關稅，從而消除關稅不確定性。不過，以前日本、歐盟產汽車適用2.5%的基本關稅，而韓國產汽車根據韓美自由貿易協定享受零關稅優惠，隨着新的關稅協議下同樣適用15%的品種關稅，韓美自貿協定的效果實際上已經消失。金容範表示：“我們曾堅持（汽車產品關稅）12.5%到最後。貿易協定現在相當動搖。”尹多彬記者 empty@donga.com