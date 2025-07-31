馬斯克CEO表示“與李在镕視頻通話…與三星合作深感榮幸”

特斯拉首席執行官（CEO）埃隆•馬斯克在與三星電子簽訂價值約23萬億韓元的半導體代工供應合約後表示：“與三星合作深感榮幸。”他還強調，在簽訂供應合約前已同三星電子會長李在镕舉行視頻會議，正與三星電子管理層構建緊密協作體系。當地時間29日，針對某用戶在馬斯克社交平臺X（原推特）聲稱“三星電子完全不清楚簽署了什麽協議”，馬斯克親自下場回應稱：“他們很清楚。為商討實質性合作事宜，我已同三星會長及高層管理人員進行視頻通話。”此舉旨在消除外界對三星電子與特斯拉合作關系的疑慮。馬斯克同時表示：“雙方將發揮各自優勢以取得卓越成果。”據悉，李在镕會長與馬斯克首席執行官自2023年5月在三星電子北美半導體研究所首次正式會晤後，持續就合作方案保持溝通。對於比較三星電子與全球最大代工企業中國臺灣積體電路制造公司（臺積電）技術實力的帖文，馬斯克回應稱：“兩家公司均實力出眾。能與它們合作是我們的榮幸”，高度評價了三星電子的技術水平。另據外電報道，僅憑三星電子確定向特斯拉大規模供應半導體的消息，其市值預計就將較當前增長500億美元（約合69萬億韓元）。彭博社報道指出：“此次供應合約使三星電子在長期低迷的代工業務領域迎來轉機”，“三星電子市值有望增長逾500億美元。”李棟勛記者 dhlee@donga.com