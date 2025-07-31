加拿大前總理賈斯廷•特魯多（54歲）與美國著名歌手“水果姐”凱蒂•佩裏（41歲）在加拿大蒙特利爾壹家高級餐廳單獨共進晚餐的場面被拍到。兩人均已與各自的配偶、戀人分手，且均與美國現任總統唐納德•特朗普有過節。據《紐約時報》等媒體29日（當地時間）報道，兩人前壹晚在蒙特利爾壹家海鮮專營餐廳用餐的情形隨照片壹同被美國娛樂媒體TMZ報道。據報道，佩裏在用餐前用法語向特魯多前總理問候“祝您用餐愉快（Bon App´etit）”，隨後進行了氣氛融洽的交談。該餐廳廚師向《紐約時報》證實兩人確實共進了晚餐，並表示“兩人看起來心情都很好”。上月，佩裏與相戀多年且已訂婚的演員“精靈王子”奧蘭多•布魯姆分手。兩人自2016年發展為戀人關系，2019年訂婚，次年誕下壹女。特魯多前總理於2023年宣布與妻子結束18年的婚姻生活而離婚。他與前妻育有三名子女。佩裏曾公開支持美國前國務卿希拉裏•克林頓、美國前副總統卡瑪拉•哈裏斯等，發表具有進步傾向的政治言論。加拿大自由黨籍的特魯多前總理曾強烈反對特朗普總統關於“將加拿大並入美國成為壹個州”的言論，並強調進步政策，但因高物價和反移民情緒等問題導致支持率驟降，已於今年年初宣布辭職。特朗普政府時期加征的關稅甚至影響了當天兩人的約會。據TMZ報道，佩裏在與特魯多前總理用餐後壹同光顧酒吧時，點了壹杯含有美國威士忌的雞尾酒。然而，在聽聞因關稅戰爭余波而不售賣美國酒後，佩裏改點了加拿大威士忌。林賢錫 lhs@donga.com