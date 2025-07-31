“酷暑的日常化”威脅人類的生存……要學會一起生活[在光化門/李裕鍾]



德國金融公司安聯預測，由於酷暑，今年全球經濟增長將比當初預測值降低0.6個百分點。據推算，美國國內生產總值將減少0.6個百分點，中國、意大利、西班牙將損失約1個百分點。國際勞工組織預測，由於酷暑導致工作時間減少，2030年工作崗位最多將減少1.36億個。



酷暑不僅僅是炎熱的問題，對產業有很大的影響。奶牛不耐高溫應激，當氣溫超過27攝氏度時，就開始少吃飼料，當氣溫達到32攝氏度以上時，產奶量最高可減少20%。如果原料奶不能順利生產，鮮奶油的供應就會出現問題，麪包店和咖啡店的老闆們勢必焦急萬分。濟州接到了疑似高水溫導致比目魚死亡的報告。去年因高水溫造成的養殖業損失額達到了歷史最高值1430億韓元，今年也有可能遭受巨大損失。白菜的供需也不穩定。在海拔400m以上的高寒地區栽培的夏季白菜極易受高溫影響，產量波動性也很大。



酷暑對城市來說更加致命。城市被吸收太陽熱的混凝土、磚頭、瀝青等覆蓋着。綠地不多，充斥着空調室外機發出的熱氣，產生了熱島效應。連接城市的鐵路線路彎曲或電線融化等事故也時有發生。冷氣費用增加，溫熱疾病帶來的醫療費負擔也會加重。勞動生產率下降，但隨着需要保護勞動者的措施，生產費用卻隨之增加。生產率下降導致稅收減少，但爲了應對氣候變化，政府支出還只能增加。



但大部分人對“酷暑的日常化”仍然比較遲鈍。奶奶和爺爺們在地裏幹活時因無法承受熱氣而死亡的事例每年都在不斷髮生。地方自治團體甚至放飛無人機，傳達“酷暑特報正在生效，希望立即休息”的警告信息。沒有好好休息的建設工人們患有溫熱疾病，在窨井工作時發生了窒息事故。因爲在高溫下，氧氣濃度急劇下降，甚至產生有害氣體，窒息的危險增大。



酷暑會給所有人帶來同樣的影響嗎？由於酷暑，法國葡萄農場的收穫量大幅減少。相反，在西南部地區生產甜味白葡萄酒的德國，得益於氣候變化成了新的葡萄酒產地，繼乾白葡萄酒之後，還推出了高品質的紅葡萄酒。也就是說，最終要根據各自的情況掌握適應方式。



西班牙城市塞維利亞爲2022年的酷暑命名，開始像颱風或颶風一樣建立分類體系進行管理。根據酷暑對健康的影響，分爲1至3三階段。日本和德國制定了應對氣候危機的法案。日本2018年12月起實施着包含氣候變化適應計劃、推進方向等內容的法案。德國也在去年7月制定了包含氣候變化適應戰略等聯邦氣候變化適應法。世界氣象組織表示：“如果在24小時前發出酷暑警告，可以將損失減少30%。”世界經濟論壇將城市綠化、任命“最高酷暑負責人”等作爲解決方法。現在是時候學習以酷暑爲常數共同生活的方法了。

