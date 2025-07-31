駐韓美國商會也反對《勞動法》……“對韓國經營、投資的魅力產生負面影響”



共同民主黨公開表示將在8月4日的全體會議上處理《黃色信封法》（工會法第二、第三條修正案），駐韓外國企業要求重新討論，甚至提出了撤出韓國的可能性。代表800多家企業的駐韓美國商會30日表示：“擔心會對韓國的經營環境和投資魅力度產生負面影響。”前一天，駐韓歐洲商工會議所雖然是在假設最壞的情況，但也表示“可以撤回對韓國的投資”。他們擔心，如果實施《黃色信封法》，企業將沒有應對工會罷工的適當手段，只會無限承擔法律責任。國會環境勞動委員會通過的《黃色信封法》的核心是，爲了讓轉包企業工會直接與外包企業進行交涉，擴大了“資方”範圍，即使是非法罷工，也限制對工會的賠償請求。在此次常任委員會通過過程中，勞動爭議範圍也擴大到了“影響勞動條件的經營決定”。也就是說，外包企業要一一交涉數百家轉包企業，或者有可能以海外投資爲由進行罷工。駐韓美國商會說：“這將給整個企業增加法律負擔。”



由於原本就僵硬的勞動環境，很多人認爲韓國是“難以經營企業的國家”，如果連《黃色信封法》也實行，難保外國企業的投資減少或事業撤出不會成爲現實。實際上，因勞動限制和勞資矛盾而放棄韓國事業的外國企業不止一兩個。駐韓美國商會會長傑姆斯·金警告：“在2025年亞太經合組織（APEC）峯會即將到來之際，有必要考慮給韓國招商引資的努力帶來的負面影響。”



像這樣，政府和執政黨迫於工會的壓力，試圖強行實施對國家經濟產生巨大影響的法案。日本政府向熊本縣臺積電工廠提供4.5萬億韓元補貼，臺灣政府通過全面的行政支援，引進了英偉達和超威半導體研究開發中心。只有本應該與這些國家展開競爭的韓國推行《黃色信封法》，自行降低全球競爭力。

