外國人口突破200萬……應該把“社會矛盾的歐洲”當作他山之石



據統計，去年在韓國停留3個月以上的常住外國人比前一年增加5.6%，達到204.3萬人，首次突破200萬。統計廳29日公佈的數據顯示，常住外國人的總人口占比爲3.9%，尚末達到進入多文化社會的標準（佔總人口的5%以上）。多文化家庭也增至43.9萬戶。國內人口因低出生率減少7.7萬，但因爲外國人增加超過10萬，總人口小幅增至5180.6萬。



現在在韓國無論走到哪裏，都能輕易看到外國人。餐廳、療養設施、建設現場、工廠、農漁村地區，如果不是外國勞動力，就無法運轉。在所有婚姻中，跨國婚姻佔比超過10%，小學、初中、高中的跨國婚姻學生佔比爲5%，國內大學的外國留學生佔比爲10%。統計廳此次發表的資料顯示，常住韓國外國人的中位年齡爲36.3歲，比韓國人中位年齡（46.8歲）年輕10.5歲。也就是說，隨着外國人的流入，韓國社會的年齡增長緩慢，維持着活力。



在滯留韓國的外國人中，希望長期滯留或定居的比率達到80%。但現實情況是，每5名外國人中就有1人訴說受到了歧視，事實上他們的韓國生活並不輕鬆。被拖欠工資的比率高於國內人，中斷學業的小學、初中、高中學生比重也相對較高。聯合國消除種族歧視委員會今年5月發表的報告稱：“（在韓國）針對移民的種族歧視言論正在增加，對此深表憂慮。”



對於存在低生育、高齡化問題的國家來說，接納年輕移民者不是選擇，而是必須。但在先行進入多文化社會的西方發達國家，因爲厭惡犯罪等移民問題，正在經歷着嚴重的矛盾。在這些國家出現的反移民傾向極右政黨的成長趨勢表明，與文化和語言不同的人和平共存是艱難的課題。應該從其他國家的成功和失敗事例中吸取教訓，制定實現社會團結的移民政策。值得慶幸的是，在政府調查中，有青少年的多文化接受度高於成人的趋势。

