證言：“無人機司令部去年7月曾制定關於無人機平壤行動計劃的‘V報告’”

本報記者27日獲悉，內亂特檢組（特別檢察官趙恩錫）掌握了無人機作戰司令部去年7月爲向龍山總統辦公室報告平壤無人機行動計劃而制定的名爲《V（總統）報告》的文件。由此，特檢組捕捉到了懷疑時任總統尹錫悅從平壤無人機行動計劃制定階段起就接到了相關報告的情況。據悉，特檢組掌握了4-6名無人機司令部相關人員在去年6月左右組成了討論平壤無人機行動計劃的企劃小組，一個月後製作了名爲《V報告》的文件的事實。據悉，特檢組掌握的這份文件中整理了平壤無人機行動的大致計劃和效果，還寫有“違反停戰協定可能會成爲問題，應該與聯合參謀本部進行討論”的具體工作人員的意見。據悉，特檢組從多名無人機司令部人士口中掌握了陳述，內容是：“據我所知，無人機司令金龍大打印了多份V報告，帶到龍山（總統室）進行報告。”據悉，無人機司令部某人陳述說：“去年7月左右，金司令說‘因爲不宜用祕密電話進行報告，要去當面報告’。”據悉，特檢組確認了無人機司令部沒有將該報告刊登在韓國軍隊聯合指揮控制體系的事實，正在確認相關經過。接受聯合參謀本部指揮的軍事行動通常要在韓軍聯合指揮控制體系進行登記，特檢組正在確認無人機司令部是否故意遺漏了無人機行動。此前，金龍大17日在接受特檢組調查時表示：“沒有V的指示。”但是，隨着無人機司令部從制定行動計劃階段起就製作了用於向總統室報告的文件的情況被捕捉到，預計特檢組調查將加快速度。據悉，特檢組認爲，鑑於V報告特別記載了“是不是應該和聯合參謀本部進行討論”的意見，因此不能排除當時金龍大越過聯合參謀本部部分領導層直接向總統室報告的可能性。高道藝記者、崔美松記者 yea@donga.com、cms@donga.com