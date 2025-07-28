韓國街頭驚現“僵屍舞”…BLACKPINK新曲點擊量破億

女子組合BLACKPINK新曲《JUMP》的音樂視頻（MV）點擊量突破1億次。據YG娛樂公司27日消息，BLACKPINK《JUMP》的音樂視頻自11日公開後，僅15天，於26日YouTube點擊量便突破1億次。這是該組合第49支點擊量破億的視頻。該音樂視頻公開後隨即成為YouTube“24小時內觀看次數最多的視頻”，並連續8天蟬聯YouTube全球每日排行榜冠軍。曾獲格萊美最佳音樂視頻獎的導演戴夫•邁爾斯執導了《JUMP》的音樂視頻。邁爾斯導演以其獨特的感性鏡頭運動，在幻想與現實之間穿梭，捕捉大膽而獨特的畫面。尤為引人註目的是，音樂中狂熱起舞、如僵屍般渾然忘我的群舞場面，以及觀眾頭部或口中出現BLACKPINK成員的奇異計算機成像（CG）畫面，均獲得實驗性與新穎性的評價。邁爾斯導演在YouTube公開的幕後花絮視頻中表示：“得知BLACKPINK將以組合形式回歸，我腦海中浮現了粉絲們腦海中充滿BLACKPINK的那個激動興奮時刻，於是將這壹畫面融入其中。”對於視頻中出現懸掛“餐廳”、“房地產”、“裱糊”、“油漆”等韓文招牌的小巷，邁爾斯導演解釋稱自己希望包含韓國街景。他在同壹視頻中說道：“在我的要求下，韓國制作團隊尋得並租下了壹個街區的小巷作為外景地”，“那裏的質感非常棒。”《JUMP》由曾創作全球熱門歌曲的泰迪（Teddy）和迪波洛（Diplo）等作曲家兼制作人共同打造。其特色在於令人聯想到西部電影場景的吉他連復段，以及在副歌部分迸發能量的強烈中毒性節奏，濃烈融合了受電子音樂等影響誕生的硬派電子舞曲（Hardstyle）、流行舞曲（Dance Pop）、電子舞曲（EDM）等多種曲風元素。《JUMP》在24日（當地時間）發布的Spotify全球每周排行榜上位列第五。同壹天，該曲在英國官方單曲排行榜前100名中位列第31位，在美國公告牌單曲榜（Billboard Hot 100）中位列第28位。BLACKPINK於本月6日在韓國京畿道高陽綜合運動場主體育場開啟演出，隨後正進行名為“DEADLINE”的世界巡回演唱會，將陸續到訪美國洛杉磯、芝加哥、加拿大多倫多和法國巴黎等全球16個城市。金民 kimmin@donga.com