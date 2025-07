《K-POP：獵魔女團》引發韓語再發現…K內容改變韓語地位

在全球大受歡迎的奈飛(Netflix)美國動畫片《K-POP:獵魔女團》(K-Pop:Demon Hunters)本質上是壹部音樂電影。其核心敘事是K-POP女團“亨特麗克斯”(Huntrix)用歌聲擊退世間邪惡氣息,因此誕生了多樣化的原聲音樂(OST)。得益於動畫片的爆炸性人氣,電影音樂也史無前例地席卷了公告牌(Billboard)音樂排行榜。



動畫片中的歌曲在節奏和旋律方面充分展現了現有K-POP的特色。劇中連惡魔都哼唱並承認“令人上癮”。最受歡迎的歌曲是登上公告牌單曲榜第四位的《金色》(Golden)。它描繪了原本只顧掩飾缺點的主人公飆出高音、歌唱“不再躲藏於恐懼之中”的模樣,令人聯想到迪士尼動畫片《冰雪奇緣》(Frozen)的《隨它吧》(Let It Go)。《金色》已超越了後者在公告牌創下的最高排名(第5位)。



然而,令《金色》如此富有魅力的另壹個關鍵要素,卻出人意料地存在於別處。正是那夾雜其中、每行都令人回味的壹兩句韓語歌詞。這部作品雖以K-POP和韓國文化為素材,卻是由美國制作團隊制作的美國動畫片。理所當然全片使用英語制作,但歌詞中卻不時突然蹦出壹兩句韓語。例如“Up, up, up with our voices 영원히 깨질 수 없는 Gonna be, gonna be golden”(向上,向上,向上,用我們的聲音 永遠堅不可摧的 將要,將要,成為金色)。



從上下文看,這些地方完全沒有必須使用韓語的理由。但漫不經心夾雜的韓語短句,卻與整首歌曲形成神秘的和諧感,朗朗上口。尤其韓國人在此處的震撼感,實有緣由。因為迄今為止在韓國大眾文化中,英語正是為了“達成此般效果”而被使用的。



即便在2010年代,韓國國內仍有大量關於大眾歌曲歌詞中使用英語或外來語的影響、效果及問題的大眾文化研究。當時公布的壹項研究顯示,50%以上的大眾歌曲混用了英語。主要用於轉換歌曲氛圍、制造副歌或合唱部分的韻律。也用於傳遞社會禁忌信息,如同使用暗語壹般。



簡而言之,在大眾歌曲歌詞中,英語多被用作區分的手段。為了打造更動聽的歌曲,為了顯得更具正統性,歌詞各處有時甚至不加甄別地混用英語。這也正是頻繁出現文化事大主義或破壞韓語等批評的原因。然而如今情況已完全逆轉。



亨特麗克斯的另壹首熱門歌曲《這就是方式》(How It‘s Done)或與其對決的陰間使者男團“獅子之聲”(Saja Voice)的《蘇打汽水》(Soda Pop)等歌曲亦是如此。“불을 비춰”(照亮火焰)、“지금 당장 날 봐”(現在立刻看著我)等韓語句子,被用作突顯K-POP正統性與酷感的裝置。在動畫片臺詞中,直接使用“가자 가자”(走吧走吧)、“후배”(後輩)等韓語詞匯,彰顯地道韓國感覺。至此不禁令人想到,令世界為之狂熱的“K內容精髓”得以完成的最後點睛之筆,是否正是韓語。文化的力量竟能撼動穩固的語言霸權,何其令人驚嘆。