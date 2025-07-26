《K-POP：獵魔女團》引發韓語再發現…K內容改變韓語地位



在全球大受歡迎的奈飛（Netflix）美國動畫片《K-POP：獵魔女團》（K-Pop：Demon Hunters）本質上是壹部音樂電影。其核心敘事是K-POP女團“亨特麗克斯”（Huntrix）用歌聲擊退世間邪惡氣息，因此誕生了多樣化的原聲音樂（OST）。得益於動畫片的爆炸性人氣，電影音樂也史無前例地席卷了公告牌（Billboard）音樂排行榜。



動畫片中的歌曲在節奏和旋律方面充分展現了現有K-POP的特色。劇中連惡魔都哼唱並承認“令人上癮”。最受歡迎的歌曲是登上公告牌單曲榜第四位的《金色》（Golden）。它描繪了原本只顧掩飾缺點的主人公飆出高音、歌唱“不再躲藏於恐懼之中”的模樣，令人聯想到迪士尼動畫片《冰雪奇緣》（Frozen）的《隨它吧》（Let It Go）。《金色》已超越了後者在公告牌創下的最高排名（第5位）。



然而，令《金色》如此富有魅力的另壹個關鍵要素，卻出人意料地存在於別處。正是那夾雜其中、每行都令人回味的壹兩句韓語歌詞。這部作品雖以K-POP和韓國文化為素材，卻是由美國制作團隊制作的美國動畫片。理所當然全片使用英語制作，但歌詞中卻不時突然蹦出壹兩句韓語。例如“Up, up, up with our voices 영원히 깨질 수 없는 Gonna be, gonna be golden”（向上，向上，向上，用我們的聲音 永遠堅不可摧的 將要，將要，成為金色）。



從上下文看，這些地方完全沒有必須使用韓語的理由。但漫不經心夾雜的韓語短句，卻與整首歌曲形成神秘的和諧感，朗朗上口。尤其韓國人在此處的震撼感，實有緣由。因為迄今為止在韓國大眾文化中，英語正是為了“達成此般效果”而被使用的。



即便在2010年代，韓國國內仍有大量關於大眾歌曲歌詞中使用英語或外來語的影響、效果及問題的大眾文化研究。當時公布的壹項研究顯示，50%以上的大眾歌曲混用了英語。主要用於轉換歌曲氛圍、制造副歌或合唱部分的韻律。也用於傳遞社會禁忌信息，如同使用暗語壹般。



簡而言之，在大眾歌曲歌詞中，英語多被用作區分的手段。為了打造更動聽的歌曲，為了顯得更具正統性，歌詞各處有時甚至不加甄別地混用英語。這也正是頻繁出現文化事大主義或破壞韓語等批評的原因。然而如今情況已完全逆轉。



亨特麗克斯的另壹首熱門歌曲《這就是方式》（How It‘s Done）或與其對決的陰間使者男團“獅子之聲”（Saja Voice）的《蘇打汽水》（Soda Pop）等歌曲亦是如此。“불을 비춰”（照亮火焰）、“지금 당장 날 봐”（現在立刻看著我）等韓語句子，被用作突顯K-POP正統性與酷感的裝置。在動畫片臺詞中，直接使用“가자 가자”（走吧走吧）、“후배”（後輩）等韓語詞匯，彰顯地道韓國感覺。至此不禁令人想到，令世界為之狂熱的“K內容精髓”得以完成的最後點睛之筆，是否正是韓語。文化的力量竟能撼動穩固的語言霸權，何其令人驚嘆。

