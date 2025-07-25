美國取消“2+2”談判 韓經濟安保高官雙雙受阻

距離美國關稅豁免期限僅剩壹周之際，韓國經濟安保高官與美國高層會談全部落空。繼美日達成關稅協議後，歐盟與美國的談判也進入尾聲，而韓國連會談都遭遇波折。24日上午9時許，韓國經濟副總理兼企劃財政部長官具潤哲為赴美舉行韓美“2+2”貿易談判抵達仁川國際機場，卻在出發前約1小時接到美方取消會談的通知。按原計劃，具潤哲副總理與產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九將於25日在華盛頓會見美國財政部長斯科特•貝森特、美國貿易代表辦公室（USTR）代表傑米森•格裏爾，進行“2+2”貿易談判。此次本是韓國新政府經濟首長與被視為關稅談判“關鍵人物”的貝森特的首次會晤，但因美方以貝森特緊急日程為由要求延期，最終導致談判流產。美方未就延期原因作詳細說明。企劃財政部解釋稱：“美方通過郵件要求延期時多次致歉，並提議盡快重排日程”，“難以認為存在其他談判意圖。”但在記者雲集的出境大廳，具潤哲副總理因美方單方面通知被迫折返，政府內部的尷尬氛圍顯而易見。同日回國的國家安保室室長魏聖洛也因特朗普總統臨時召見，未能在四天訪美行程中與對口官員——國務卿兼國家安保顧問馬克•盧比奧實現正式會晤。魏聖洛室長雖於20日秘密赴美，但僅會見了商務部副部長霍華德•魯特尼克等人便返回。統室雖表態“韓美正通過多種渠道保持緊密協商”以平息事態，但有分析認為這是美方對韓國談判方案不滿的施壓策略。解讀指出，美方實質在警告韓國需就兩大談判杠桿——“擴大投資”與“開放農牧產品市場”拿出滿意方案。據悉韓國政府未將敏感的大米•牛肉市場開放議題列入談判桌，轉而準備了造船•汽車•半導體•能源采購及投資組合方案，並試圖同步推進防衛費分攤等安保談判。但知情人士透露，韓方對美投資規模遠不及日本（5500億美元）。明知大學國際通商學系教授金泰煌（音）表示：“正如美國在談判前多次施壓日本，此舉可視為對韓國強化通商壓力的表現。”世宗=周愛珍記者、申圭振記者 jaj@donga.com、newjin@donga.com