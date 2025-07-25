特朗普關稅-李在明法人稅……內外飛來的雙重賬單



距離美國對等關稅暫緩期僅剩一週。美國突然取消了原定於當地時間25日在華盛頓舉行的“韓美2+2貿易談判”，正在加大施壓力度。如果談判就此停滯不前，從8月1日起，出口到美國的所有產品都將被貼上25%的對等關稅標籤。



在這種情況下，韓國企業又收到了一張稅款單。因爲李在明政府正在推進提高法人稅。最早很有可能包含在本月底宣佈的政府稅制調整方案中，從企業的立場上看，對等關稅徵收在即，將收到來自李在明的“法人稅書函”。在全球關稅戰爭期間，聲稱要擴大稅收基礎，提高法人稅率，增加本國企業的負擔，可能會成爲致命的自殘政策。



高額關稅不僅僅單純導致出口減少，還很有可能會導致製造業空洞化。就像現代汽車集團等加強本土化戰略一樣，如果增加對美投資，韓國的生產基礎就會減弱，中小、中堅合作企業的生態系統也會崩潰。與大企業不同，無法負擔本土化費用的中小企業，如果在全球供應網中落伍，就很難堅持下去。此前一直起到韓國經濟增長引擎作用的製造業基礎面臨解體危機。



美國總統特朗普以關稅爲武器，吸引有競爭力的海外企業，而韓國政府則推進提高法人稅，將國內企業推向外部。現行國內法人稅最高稅率爲24.0%，高於美國（21.0%）、日本（23.2%）、臺灣（20.0%），甚至高於經濟合作與發展組織成員國的平均水平（21.5%）。



新任副總理兼企劃財政部長官具潤哲在國會人事聽證會上表示：“下調法人稅後稅收減少很大。不能保證減稅一定會與增長相聯繫。”正如他所說，過去兩年裏法人稅收入驟減41萬億韓元，但他所指的稅收虧損的根本原因是經濟停滯和未能避免低收益結構的大企業業績惡化。三星電子和SK海力士因2023年虧損數萬億韓元，去年3月申報了“0韓元”的法人稅。財界自嘲道：“經濟蕭條有多嚴重，今年繳納法人稅最多的不是出口企業，而是韓國銀行。”



政府推算，如果將法人稅率提高1個百分點，每年可以確保2萬億韓元左右的稅收，但如果企業的投資心理得不到恢復，那也很難實現。新政府目標的“KOSPI 5000”時代如果沒有企業業績恢復和價值上升作爲後盾，也將成爲遙遠的道路。



現在需要的不是“恢復稅率”，而是“恢復企業活力”。政府要從整頓不必要的免稅、減免制度、擴大稅源開始。同時，對於半導體、電池、人工智能、電動車等尖端戰略產業，應該進行減免生產稅額等被稱爲“韓國版通貨膨脹減少法”的大膽稅制支援。李在明政府的第一個稅制調整案應該成爲恢復企業結構性競爭力、實現產業重組的第一步。

