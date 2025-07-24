開放農產品-汽油價格下降……“特朗普式自信”的背後



最近迎來重新執政6個月的美國總統特朗普的支持率在主要輿論調查中達到了40%出頭。但是包括執政黨共和黨支持者在內的保守層的支持率維持在90%左右。



分析認爲，這與特朗普強烈要求主要貿易國開放核心支持層偏愛的農畜產品市場、重新執政後美國國內汽油價格下降不無關係。



讓我們看看2016年總統選舉和去年總統選舉中特朗普都獲勝的伊利諾伊州農村的情況。這裏是美國最大的大豆生產地。受特朗普執政第一期與中國展開關稅戰爭的影響，伊利諾伊州的大豆農戶遭受了巨大打擊。美國產大豆的主要進口國中國的出口之路受阻後，大豆價格暴跌。僅2018年，伊利諾伊州的農產品出口額就減少了14億美元（約1.932萬億韓元）。僅從這一點來看，埋怨特朗普是“人之常情”，但如今，伊利諾伊州農民們齊聲高喊“支持總統”。



種植大豆的居民史蒂夫·皮特斯蒂克對英國《金融時報》表示，“特朗普總統再次執政後，美國正在走‘正確的道路’”，表示支持總統的關稅和各種對華強硬政策。他們高度評價特朗普第二屆政府向英國、越南、印度尼西亞、菲律賓、日本等最近簽訂貿易協議的貿易國施壓，要求開放農畜產品市場並落實了這一要求。他們確信，由此從長遠來看，美國產大米、大豆、牛肉、葡萄酒等的出口將大幅增加。感受到“強大的美國”“勝利的美國”的自豪感，則是此外的“添頭”。



得益於依賴汽車的物流體系，美國人特別敏感的汽油價格在特朗普再次執政後也大幅下跌。據美國汽車協會透露，以22日爲準，美國全境汽油價格爲每加侖（約3.79升）3.144美元，比一年前（3.501美元）下跌了10.2%。雖然有人擔心關稅政策會導致進口物價上漲，消費者物價也會上升，但汽油價格意味着美國人感受到的物價上漲壓力還不高。哥倫比亞廣播公司（CBS）和輿論調查公司YouGov20日公開的資料顯示，81%的保守傾向美國成年人評價說：“總統處理經濟議題很好。”



無論在野黨民主黨支持者如何反對，保守層對反移民政策的支持也很堅定。在此次調查中，88%的保守層表示“支持總統的移民政策”。具有親特朗普傾向的福克斯新聞臺連日來不斷播放移民當局逮捕犯下兇惡的非法移民並將其驅逐出美國的視頻。



特朗普還順手推進選區調整，希望在明年11月的中期選舉中，“共和黨地盤”得克薩斯州的聯邦衆議院議席從目前的38席增加到43席。他自信，肯定有很多美國人對自己的政策給予明確的支持。這是特朗普在與各國的關稅戰爭和貿易談判中“從容”的另一個背景。

