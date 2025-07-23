哐，哐，哐…來源不明的“樓層噪音”籠罩公寓

密閉空間，反復出現的來源不明聲響……在電影中，能如此令人心臟揪緊的素材並不多見。適逢夏季，兩部以“樓層噪音”為題材的恐怖驚悚類韓國電影與觀眾見面。它們分別是院線電影《噪音》（Noise）和奈飛（Netflix）電影《84平方米》（84 Square Meters）。兩部作品均以我們熟悉的“密閉空間”——公寓作為背景。都將成功擁有自己住房的人物設定為主人公，也都描繪了圍繞樓層噪音追蹤不明存在的過程。然而，由於上映平臺分為影院和在線視頻服務（OTT），其導演風格明顯不同。●傳統驚悚 vs 現實驚悚更能體現“恐怖的核心在於聽覺”這壹本質的作品是《噪音》。該片利用影院上映這壹空間特性，將聲音效果置於最前沿。主人公徐珠英（李先彬）在公寓中尋找失蹤的妹妹。她追蹤著曾因追查樓層噪音肇事者而與鄰居發生糾紛的妹妹的痕跡。在此過程中，影片通過哐哐作響的腳步聲或令人神經緊張的來源不明聲響等效果音的細膩運用，提升了緊張感。主人公被設定為聽覺障礙者也引人註目。作品中傳遞恐怖的素材之壹，便是徐珠英使用的語音識別人工智能（AI）應用程序。家中明明空無壹人，應用程序卻突然顯示語音識別，並記錄下無法理解的語句的瞬間。這提供了以往恐怖電影中未曾見過的毛骨悚然感。通過助聽器傳來的怪異聲響同樣令人渾身刺痛。相比之下，《84平方米》追求的是現實性的恐怖。有趣的是，雖然與《噪音》的音效•音樂導演是同壹人，但作為OTT作品，該片似乎更側重於心理緊張感。該片並未聚焦於樓層噪音本身。劇情始於為貸款所困、孤註壹擲的年輕人盧宇成（姜河那）買入有勢力集團介入的虛擬貨幣。電影中最恐怖的時刻也是盧宇成試圖拋售虛擬貨幣的場景。等待虛擬貨幣價格高點的盧宇成被誣陷為樓層噪音的元兇，情況變得復雜，最終未能按預定時間拋售，失去了全部財產。對於普通人而言，還有什麽比這更恐怖的呢？●結尾處理稍顯遺憾但成績尚可兩部作品越到後半部分，都多少有些遺憾之處，這點也頗為相似。《噪音》引入了鬼魂和附身等超自然現象，導致故事基調急劇轉變。《84平方米》同樣在事件幕後真相的設定上走向了稍顯不現實的方向，破壞了故事的可能性。《84平方米》是壹部始於2030青年壹代居住現實，包含了為房價漲跌而患得患失的公寓社區、監理不力與腐敗、因擁有公寓而產生的階層差異等元素的作品。但難免給人感覺，比起驚悚類型本身的趣味性，其傳達的信息被過分強調了。若能始終保持類型片的敘事走向會如何呢？兩部作品的成績並不差。兩者都基於觀眾熟悉的題材，且演員們的熱演十分突出。成功提升了任何人都能感同身受的日常緊張感也是加分項。據22日電影振興委員會電影院門票綜合電算網統計，《噪音》自上月25日上映以來，累計觀眾人數已突破150萬人次。《84平方米》據全球OTT排名網站FlixPatrol數據顯示，22日該片也登上了奈飛電影全球排行榜第3位。金泰彥記者 beborn@donga.com