動畫虛擬偶像超越真人組合 BTS 登頂音樂排行榜

“動畫虛擬K-Pop偶像達到了人類偶像都未曾企及的高度。”奈飛（Netflix）電影《K-POP惡魔獵人》（以下簡稱《K惡魔獵人》）自上月20日公開以來，全球熱度持續不減。美國《華爾街日報》（WSJ）於20日（當地時間）刊文，聚焦“《K惡魔獵人》現象”蘊含的社會文化意義。《華爾街日報》在題為《登頂音樂排行榜的K-Pop樂隊並非真人》的報道中指出：“當前令全球為之瘋狂的K-Pop組合並非防彈少年團（BTS），而是《K惡魔獵人》中的虛擬偶像‘獵人團’（Huntress）和‘獅吼少年’（Savage Boys）。”據《華爾街日報》報道，為“獅吼少年”成員獻唱的凱文•吳近期在Spotify平臺的月聽眾數達到約2000萬名。這位曾為偶像組合“U-KISS”成員的他，在《K惡魔獵人》推出前聽眾數僅約1萬名。凱文•吳對《華爾街日報》表示：“（為虛擬角色獻聲）感覺超現實”，“雖然人們未能認出我是真正的K-Pop藝人，但這如同對我的藝術才能進行了全新的再創造。”專家們預測，《K惡魔獵人》的成功或可引領“K-Pop虛擬偶像時代”。美國加利福尼亞大學洛杉磯分校的金錫英（音）教授向《華爾街日報》評價道：“K-Pop企業的夙願得以實現”，“出現了無需睡眠、不會生病、永不衰老的偶像。”他補充說：“這展現了粉絲與非人類偶像也能產生互動。”另壹方面，K-Pop制作人本尼•車則持保留態度，表示：“真實藝人具備的不可預測性或化學反應，（虛擬偶像）是無法創造的。”《K惡魔獵人》電影原聲音樂（OST）在發行第四周仍持續占據音樂排行榜高位。據20日美國公告牌（Billboard）榜單預告，該原聲專輯在公告牌主專輯榜“公告牌200強專輯榜”（Billboard 200）中位列第五，較上周第二位略有下滑。公告牌稱：“《K惡魔獵人》原聲專輯在本統計周期內專輯等價銷量單位（Album Units）達8.5萬張，較前壹周增長14%。”此外，隨著《K惡魔獵人》引發熱議，在片中飾演女團“獵人團”成員“露米”的歌手李在（EJAE•本名金恩在•見圖）系資深電影演員、國民力量黨常任顧問申榮均前議員外孫女的事實再次受到關註。李在曾於2011年就讀紐約大學期間，與前議員申榮均共同出演過某地面波電視臺的早間節目。史智媛記者 4g1@donga.com