蛤蜊在慘叫：“熱得沒法活了”…25年後國內產量將減半

有預測稱，到2050年，因氣候變化導致海面溫度上升，蛤蜊產量將減少一半以上。去年由於水溫過高，京畿地區的海蛤產量已經減少75%，這種現象有可能在全國範圍內出現。據韓國氣候變化學會21日透露，國立釜慶大學資源環境經濟研究所研究員鄭必奎（音）發表了氣候變化場景下蛤蜊產量變化及經濟損失的論文。鄭必奎假設溫室氣體以目前水平排放、慢慢減少碳、2070年左右實現碳中立等3種情況，預測了蛤蜊產量將如何變化。分析結果顯示，如果溫室氣體排放維持目前水平，預計2041-2050年蛤蜊產量將比2000-2022年減少52.0%。如果慢慢減少碳排放，產量將減少37.9%。如果2070年左右實現碳中立，產量將減少29.2%。如果減少碳排放，蛤蜊產量的減幅就會縮小。氣候變化導致蛤蜊產量減少是因爲水溫升高，鹽分降低，誘發蛤蜊的應激，降低生存率。蛤蜊比魚類更難移動，因此更容易受到急劇環境變化的影響。蛤蜊產量減少帶來的經濟損失最多將超過460億韓元。 據推算，如果將蛤蜊價格以2013-2022年平均每公斤3015韓元計算，溫室氣體以目前水平排放時，漁民的損失爲460.7億韓元，如果到2070年實現碳中和，損失爲258.8億韓元。從各地區來看，全南地區如維持目前溫室氣體排放量，2041-2050年蛤蜊產量將減少95.6%，生產大部分將變得困難。相反，忠南地區在同樣的條件下減少32.6%，與全南、全北、慶南相比，損失相對較小。蛤蜊產量減少帶來的損失在酷暑肆虐的去年就已出現。京畿道海域去年因酷暑從8月16日開始連續41天發佈高水溫特報，只捕獲35噸蛤蜊，比5年平均值137噸減少74.5%。京畿道海域去年的水溫從8月底到11月初比往年高出2.1-3.0度，部分海域上升到28.8度。西部海域表層水溫在過去55年間平均上升1.19度。鄭必奎表示：“最近隨着高水溫現象的深化，蛤蜊集體死亡的報告頻繁發生。需要開發高水溫耐性高的品種，改善幼貝採苗技術等各地區針對性應對方案。”地方自治團體爲了提高蛤蜊的生存率，還打碎漁場地面土塊、撒沙子等，致力於改善漁場環境。崔惠? herstory@donga.com