憲法法院院長候選人：“‘對法院判決提起憲法訴願’，應同時考慮負面影響再作決定”

憲法法院院長候選人金尚煥（59歲，司法研修院第20期）就實行對法院判決提起憲法訴願的“判決訴願”表態稱，“應通過充分的討論慎重決定”。分析認爲，這是指實行共同民主黨一直推進的判決訴願需要“調整速度”。金尚煥21日在國會人事聽證會上就判決訴願製表示：“是否對法院的判決採取允許憲法訴願的政策，最終應由國民和國會來評估。不過，判決訴願實際上是以四審制運作，要把這一負面與優點一併考慮後再作決定。”共同民主黨一直在推進修改憲法法院法，把法院判決納入憲法訴願審判請求對象的判決訴願制度。有分析認爲，一旦實行，就可以對大法院（最高法院）的判決申請憲法法院審判，實際上將成爲四審制。金尚煥在此前的書面質疑答辯中也就憲法訴願表示：“從現實來看，難以否認，一旦啓動四審級制度，推遲判決時間，可能會隨之出現費用的增加。”對於增加大法官一事，金尚煥表示：“就算是爲了迅速處理案件需要增加大法官，我認爲必須非常慎重地考慮，增至多少人以及何時增加。”李在明政府上臺後，共同民主黨一度計劃推進處理把大法官人數從原來的14人（包括大法院院長）增加到30人的法案，但目前暫時處於擱置狀態。對於總統的“自我赦免”，金尚煥表示：“我認爲不能夠輕易獲得正當性。”在野黨在聽證會上對金尚煥的“政治偏向性”展開了攻勢。國民力量黨議員徐範洙提到，在李在明擔任京畿道知事的2020年10月因“強制親哥哥住院”相關言論而被起訴的違反公職選舉法的事件上訴審中，金尚煥提出了無罪意見，並表示：“有評價認爲，任命金尚煥既是報恩人事，又是請託人事。”對此，金尚煥回答道：“對於這種擔憂，我會時刻保持意識和警惕。”此外，對於與李在明的關係的提問，他表示“並沒有個人交情”。爲了通過金尚煥的任命同意案審查經過報告，國會將於22日舉行全體會議。此後，如果國會經過全體會議表決通過任命同意案，總統可以任命。如果金尚煥得到任命，他將成爲繼前憲法法院院長李康國（2007年1月-2013年1月）之後時隔12年又一名大法官出任的憲法法院院長。金自炫記者 zion37@donga.com