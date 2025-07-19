

東亞日報沒有“阿喀琉斯之踵”（ 亦稱阿喀琉斯肌腱•Achilles tendon）。這並非比喻。據《東亞日報風格手冊》（以下簡稱《風格手冊》）規定，人腳後跟附著的纖維組織應寫作“阿喀琉斯肌腱”。雖然多次報道阿喀琉斯肌腱受傷的消息，卻始終忽略這條規範，如今因人工智能（AI）才重新想起此事。



《風格手冊》是規範媒體記者表達方式的“拼寫指南”。決定引入AI輔助工作後，首項任務就是讓其學習《風格手冊》。當時認為，若能有風格檢查工具像網絡拼寫檢查器般便捷該多好。



此後通過反復訓練AI掌握東亞日報行文風格，“初稿編審”效率顯著提升。雖曾在截稿壓力下直接將AI審核版送交排版，但在後續編審中幾乎未發現關鍵錯誤。培育得宜的AI，勝過十名編輯。



但這不意味著可盲目依賴AI而高枕無憂。因為AI雖能背誦手冊規範，卻無法感知句中的微妙意涵與潛在邏輯。“機器永遠無法承擔責任，責任始終在於人類”——德國哲學家卡爾•雅斯佩爾斯（1883-1969年）的洞見至今仍具現實意義。



享譽網壇的溫布爾登網球錦標賽引入AI司線時忽視了這壹點。問題在於未賦予人類裁判“修正權限”。主辦方甚至未曾設想AI也可能存在致命弱點——即“阿喀琉斯之踵”。正因如此，在7日的女單十六強賽中，阿納斯塔西婭•帕夫柳琴科娃（34歲•俄羅斯）對陣索奈•卡塔爾（24歲•英國）時，出現了該項賽事148年歷史上前所未見的場面。



首盤戰至4-4平第九局。帕夫柳琴科娃手握局點即將確立優勢之際，卡塔爾正手擊球。球偏離邊線約20厘米落至草場。AI裁判毫無反應。網球規則需經裁判宣告才能判定出界。當值主審雖行使職權暫停比賽，但除要求回放中心復核外別無他法。



在觀眾席騷動著“出界”的聲浪中，最終裁定為“回放”。這意味著此前回合無效，比賽重新進行。痛失5-4領先機會的帕夫柳琴科娃抗議“我被偷走壹局”亦無濟於事。直至帕夫柳琴科娃最終逆轉取勝，這場風波方以“意外插曲”收場。



賽事主辦方全英俱樂部解釋稱：“因人為失誤導致AI系統斷電，其判罰準確度絕無問題。”這相當於為維護AI權威而由人類擔責。至此不禁令人深思：堅信“AI絕不能出錯”的執念，是否恰是我們身處AI時代的真正“阿基裏斯之踵”？啊，詢問AI“在光化門辦公室寫的這篇稿子如何”，它竟答：“妳寫的東西妳自己負責。”

