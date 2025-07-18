兩天內出現519毫米的"200年一遇的怪物暴雨"

7月17日，單日降水量超500毫米的特大暴雨席卷韓國中部地區，忠清南道瑞山市遭遇“200年壹遇”極端降水。忠清南道洪城等中部多地單日及小時降水量均刷新觀測紀錄。慶尚南道昌寧、全羅南道羅州等地降水量亦超280毫米，極端暴雨造成全國多人遇難，災情持續蔓延。據氣象廳統計，自16日午夜至17日下午3時，忠清南道瑞山市累計降水量達519毫米。此為1968年當地開展氣象觀測以來的最高值。相較瑞山年均降水量（1991-2020年基準）1253.9毫米，此次15小時內降水量已達全年總量的41.4%。17日淩晨1時46分起，該市壹小時降水量達114.9毫米，創小時雨量新紀錄。氣象廳官員表示：“此次降雨概率為200年壹遇（按日降水量計）及100年壹遇（按時降水量計）。”忠清南道洪城郡同期降水量達414毫米。當日下午南部地區普降暴雨。光州廣域市降水量達210毫米，全羅南道潭陽、羅州均超200毫米。因光州川瀕臨泛濫，有關部門向周邊居民下達避難指令。首爾地區降水量達140毫米。受強降雨影響，中央災難安全對策本部發布最高級別“嚴重”水災危機預警。全國23個地區發布洪水特報，其中忠清南道扶余郡、忠清北道清州市等12地發布洪水警報，忠清北道清州市、鎮川郡等11地發布洪水註意報。瑞山、洪城因道路住宅浸水已致3人遇難。忠清南道青陽郡發生山體滑坡致2名居民被埋，幸運的是兩人都獲救了。本輪暴雨將持續至19日上午，災情可能進壹步擴大。氣象廳預測18至19日全羅南道南海岸、釜山、蔚山、慶尚南道局部地區降水量將超300毫米，忠清南道最高180毫米，全羅北道和濟州島最高150毫米。20日起隨著北太平洋高壓覆蓋朝鮮半島上空，中部地區梅雨季或將結束。本輪暴雨已致忠清南道瑞山市2人、京畿道烏山市1人共3人遇難。據忠清南道17日通報，當日上午6時14分許，瑞山市石南洞稅務署十字路口附近，64歲A某在浸水車輛中心臟驟停，送醫後不治身亡。上午11時24分許，青芝川下遊亦發現84歲B某遺體。據查兩人均因暴雨積水被困車內遭遇了事故。前日（16日）晚7時4分許，京畿道烏山市佳長洞交叉口水原方向高架路段，重達180吨、長40米、高10米的擋土墻在暴雨中坍塌，壓毀下方通行轎車。駕駛該車的40余歲男性於當晚10時許心臟驟停，送醫後不治身亡。忠清南道青陽郡大峙面某住宅遭土石流侵襲，2名居民被埋後獲救；公州市正安面臺城裏村會館後方，3名居民清淤時遭泥土掩埋，隨後獲救。崔惠? herstory@donga.com