世界級芭蕾舞者渴望來韓演出

“所有人都說‘想在韓國舞臺上表演’。策劃這場芭蕾盛會（gala），我感到非常欣慰。”擔任本月30日至下月1日共三天在首爾瑞草區藝術殿堂舉行的“巴黎歌劇院芭蕾舞團 首席舞者盛會 2025”舞臺總策劃的朴世恩（36歲），於17日通過書面采訪如此表示。朴世恩是首位登上世界頂級芭蕾舞團——巴黎歌劇院芭蕾舞團首席舞者（Étoile）的東亞人，並曾在2022年和去年統籌過該盛會赴韓演出的舞臺。朴世恩為此次舞臺選定的舞者中包括芭蕾舞男演員馬蒂厄•加尼奧（41歲）。加尼奧被譽為“21世紀巴黎歌劇院芭蕾舞團的象征”的首席舞者。這是他今年3月以《奧涅金》告別巴黎歌劇院芭蕾舞團、退休後的首次海外演出。首次訪問韓國的加尼奧表示：“很久以前就想去韓國，能這樣訪問感到很高興。”加尼奧計劃在此次舞臺上呈現《奏鳴曲》、《夜幕降臨》等作品。他解釋道：“雖然同是雙人舞，《夜幕降臨》是基於形式美、情感克制的作品，而《奏鳴曲》則是更接近直接而生動感官的作品。”此次舞臺將以10名首席舞者出演的空前規模展開。朴世恩也將以《睡美人》、《胡桃夾子》等作品登臺。“我剛入團時，人們對‘東亞裔舞者’的目光還頗為謹慎，但現在後輩們正以各自的色彩填滿舞臺，展現出鮮明的存在感。相信未來會有更多韓國舞者在巴黎、在世界綻放光彩。”（朴世恩）金泰彥記者、李智允記者 beborn@donga.com、leemail@donga.com