韓國30多歲群體“休息人口”逼近30萬創歷史新高

調查顯示，上月既未工作也未進行求職活動的30多歲“休息人口”規模逼近30萬人，創下歷史最高紀錄。分析認為，這反映出在國內制造業和建築業就業持續低迷的情況下，年輕壹代的勞動意願下降趨勢加劇。根據韓國統計廳16日發布的《6月雇傭動向》，上月就業人數為2909萬人，較去年同期增加18.3萬人（0.6%）。然而，持續至5月的月度就業人數連續5個月增長勢頭出現回落。月度就業人數增減幅度在去年12月因緊急戒嚴令影響錄得負值（減少5.2萬人）後，於今年1月（增加13.5萬人）出現反彈。此後增幅逐月擴大，至5月（增加24.5萬人），但上月增幅又回落至10萬級別。這被解讀為是就業兩大支柱——制造業和建築業景氣持續低迷所致。上月制造業就業人數較去年同期減少8.3萬人，連續12個月呈下降趨勢。建築業就業人數也減少9.7萬人，連續14個月縮減。韓國企劃財政部有關人士表示：“內需相關制造業的經營狀況不佳，同時受常規風險影響，汽車制造業也呈現下滑態勢。”由於優質工作崗位集中的行業就業低迷，20多歲、30多歲青年的勞動意願下降趨勢仍在持續。上月30多歲休息人口達29.5萬人，較去年同期增加1萬人，創下自2003年有相關統計以來6月份的歷史最大規模。20多歲休息人口（39.6萬人）也比去年增加1000人，達到自2020年6月（41.5萬人）以來、時隔5年的最高值。韓國企劃財政部有關人士表示：“將通過集中培育人工智能（AI）等新壹代尖端產業及推動主力產業高度化，擴大韓國經濟創造就業的潛力。”世宗=鄭順九記者 soon9@donga.com