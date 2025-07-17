崔泰源呼籲培養人工智能原生代 消除人工智能鴻溝

在人工智能（AI）應用與否導致生產效率差距等“人工智能鴻溝（AI Divide）”日益成為現實的背景下，韓國財界和政界也日益強調提升人工智能素養（AI Literacy）的必要性。今年1月，SK集團會長崔泰源以大韓商工會議所會長的身份出席壹檔電視節目時，提及了可能出現的無法適應人工智能時代的“人工智能貧困人群（AI Poor）”。他指出：“（利用人工智能）有些人能很好地抓住機會，但也可能出現因犧牲而社會性落伍的人群，產生人工智能鴻溝。”隨後，崔泰源在6月20日蔚山人工智能數據中心啟動儀式上也提議，應在中小學推行人工智能必修課以培養國家人工智能人才。他表示：“有必要培養人工智能原生代（AI Native Generation），構建壹個沒有人工智能鴻溝的社會。”為應對人工智能鴻溝，強調對內部員工進行人工智能教育（培訓）的韓國企業也在增多。新韓金融集團根據會長陳玉東“從高管開始強化人工智能素養”的指示，自5月底起對旗下公司代表和高管等237人進行了為期6周的人工智能教育。培訓內容包括分享利用人工智能推動業務創新的案例，以及在實際業務中應用人工智能的實操訓練。為防止人工智能發展導致的不平等加劇，韓國政府也在制定對策。總統李在明在擔任總統候選人時期曾表示：“將推行‘全民人工智能項目’，讓全體國民都能免費使用發達國家水平的人工智能。”據悉，現政府正通過國政企劃委員會等機構，研究擴大中小學教育課程中人工智能教育的方案。張潤貞記者、朴賢益記者 beepark@donga.com