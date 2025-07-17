“人工智能鴻溝”加劇貧富分化…韓國躋身AI三大強國之路任重道遠



隨著ChatGPT等人工智能（AI）服務日益普及，利用人工智能的個人之間、企業之間、國家之間的差距正日益顯現。對人工智能服務的可及性差異導致生產效率差異，並由此拉大收入差距。與互聯網普及的2000年代初期的“數字鴻溝”不同，“人工智能鴻溝”不僅源於技術素養差異，還因付費訂閱費而產生可及性差異，因此存在差距極端擴大的憂慮。



每月200美元的ChatGPT專業版服務，能帶來如同雇傭壹名博士級助理般的生產效率提升。有足夠財力支付訂閱費的大企業與無力負擔的中小企業之間的生產效率差距，勢必比現在更大。近期《東亞日報》問卷調查顯示，十名職場人士中有八人回答“公司規模差異對人工智能應用能力影響巨大”。人工智能性能越高端，訂閱費就越高，無力承擔的企業或機構將面臨被淘汰的風險。



據韓國智能信息社會振興院統計，回答“曾體驗過人工智能服務”的國民比例為51%，但低收入群體、殘障人士、老年人等弱勢群體的平均值比此低20個百分點。另有分析顯示，擁有人工智能技術的員工工資平均是未擁有者的1.56倍。社會經濟地位越低，人工智能利用率就越低，在優質就業崗位競爭中處於劣勢，不平等現象因此固化。



去年韓國人工智能民間投資總額為1.8萬億韓元，與美國、中國相比不可同日而語。國家間人工智能差距壹旦拉大，企業與個人就不得不在傾斜的競技場上競爭，縮小的餡餅必然導致兩極分化進壹步加劇。新政府曾承諾將韓國打造成人工智能三大強國。這需要大規模投資，並配套確保惠益公平分配的政策。應增加中小學人工智能課程，並積極開展勞動者再教育。針對弱勢群體的人工智能教育也須加強。我們亦有成功先例可循。2000年代初通過補貼互聯網通信費，並對學生、軍人、家庭主婦及老年人實施免費信息化教育，為韓國奠定信息技術（IT）強國基石。韓國應從人工智能“邊緣國”轉向“中心國”，必須加快啟動步伐。

