韓美加速推進“關稅與安保壹攬子方案”談判

在美國總統唐納德•特朗普設定的對等關稅寬限期（下月1日）僅剩15天之際，韓美正加速推進旨在達成關稅與安保壹攬子方案的磋商。據悉，為促成關稅下調或取消，在關稅談判中，韓方正考慮將美方長期要求的非關稅壁壘中的農產品領域開放作為談判籌碼；與此同時，有關增加防衛費等安保壹攬子方案相關的實務磋商也已全面展開。有消息稱，韓國政府正考慮近期派遣產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九、國家安保室室長魏聖洛等高官接連訪美，以促成最晚於下月初舉行韓美首腦會談。據總統室等15日消息，韓美兩國在關稅及安保領域的磋商正通過多個軌道同步推進。據悉，韓美通商當局間的關稅實務磋商由產業部負責，而安保壹攬子方案相關的韓美實務磋商則由外交部和國防部進行。執政陣營高層相關人士表示：“若僅安保領域達成協議而通商領域未果，則不能視為真正達成協議”，“預計兩領域將以壹攬子解決的方向推進。”產業通商資源部正考慮將美國要求取消的非關稅壁壘中，農畜產品領域的規制放寬作為關稅談判籌碼。據悉，目前正研究在輿論敏感度相對較低的牛肉、蘋果、轉基因生物（LMO）馬鈴薯等品目上增加進口或開放市場的方案。借美國國務院副國務卿凱文•金訪韓之機，10日至11日在首爾舉行的韓美外交•國防當局局長級磋商中，據悉雙方就包括防衛費分攤額增加問題在內的、美方要求的“韓美同盟現代化”相關議題進行了溝通。韓國政府正研究多項方案，包括是否可將防衛費分階段提升至美國在北約（NATO）成員國中貫徹的、占國內生產總值（GDP）5%的防衛費分攤額方案中直接費用（3.5%）的水平。韓國政府還計劃在對等關稅寬限期屆滿前推動與美國的高級別磋商。繼呂翰九本部長訪美之後，若副總理兼企劃財政部長官候選人秋慶鎬和產業部長官候選人鄭鎮光於17日順利通過人事聽證會，亦在考慮兩人共同出訪美國的方案。申圭鎭 newjin@donga.com