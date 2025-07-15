韓裔澳大利亞選手格蕾絲•金18號洞連演奇跡，首登“大滿貫女王”寶座

“我認為不到最後壹刻，比賽就沒有結束。”澳籍韓裔選手格蕾絲•金（25歲•照片）在18號洞接連打出奇跡般的擊球，贏得個人首個美國女子職業高爾夫巡回賽（LPGA Tour）大滿貫賽冠軍後如此說道。她於13日在法國依雲萊班的依雲度假村高爾夫俱樂部（標準桿71桿）舉行的LPGA巡回賽大滿貫賽事——依雲錦標賽最後壹輪第四輪比賽中，展現出驚人的後勁，實現了逆轉奪冠。格蕾絲•金當天直至17號洞（標準桿4桿）結束時，仍落後領先者吉諾•提提庫（22歲•泰國）兩桿，處於並列第三位。但在最後的18號洞（標準桿5桿），她使用4號混合桿第二擊將球打至洞杯旁，隨後擒下老鷹球，將比賽拖入加洞賽。提提庫在該洞僅打出標準桿。格蕾絲•金在同壹洞進行的第壹輪加洞賽中，第二桿落入罰桿區，遭遇危機。但她在罰桿後從長草區打出的第四桿直接進洞，抓下“幸運小鳥球”。提提庫同樣打出小鳥球，兩人遂在同壹洞進入第二輪加洞賽。格蕾絲•金在第二輪加洞賽中成功兩桿攻上果嶺，隨後推進3米老鷹推桿，鎖定勝局。LPGA巡回賽事務局通過官網表示：“格蕾絲•金取得了童話般的勝利。這是壹場宛如‘高爾夫之神’寫就劇本的勝利。”格蕾絲•金還在7號洞（標準桿3桿）憑借沙坑擊球擒下老鷹，當天共收獲3支老鷹球。繼2023年4月樂天錦標賽奪冠後，格蕾絲•金此次贏得個人LPGA巡回賽生涯第二冠，並收獲120萬美元（約合16.5億韓元）獎金。她表示：“這是壹場難以置信的勝利。即使讓我像第壹輪加洞賽那樣再打壹次切擊抓鳥，我也不知道能否再次成功。”韓國選手中，李昭旻（26歲）和崔慧珍（26歲）以並列第14名（總桿低於標準桿8桿的276桿）的成績表現最佳。這是自2001年以來，時隔24年首次無韓國選手躋身該賽事前十名。任寶美 bom@donga.com