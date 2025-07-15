深海尋未來…韓國稀土勘探船“探海3號”啟航赴西太平洋

被稱為“海上尖端研究所”的探海3號已啟航前往西太平洋。探海3號將進行被視為關鍵礦產的稀土勘探。韓國地質資源研究院（地質資源研究院）14日宣布，探海3號於當天下午5時從昌原市鎮海港啟航前往西太平洋公海，開始執行“海底稀土專項勘探項目”。這是自2024年6月投入首次任務的探海3號，在完成此前國內海域的研究工作後，時隔約壹年首次挺進西太平洋公海。探海3號是壹艘6000吨級的物理勘探研究船，能夠在全球所有海域，包括大陸架、大洋和極地等，進行海底勘探。探海3號利用海洋聲波（音波），不僅能進行三維物理勘探，還能探測隨時間變化的地層變化，具備四維勘探能力。該船可查明海底地形以及石油、天然氣、稀土等海底資源的存在與位置。此次任務旨在尋找西太平洋海底的高濃度稀土賦存區域。在中美貿易摩擦期間曾成為核心焦點的稀土，根據重量和性質分為輕稀土和重稀土，其中重稀土被視為用於高端磁鐵、催化劑等特殊產業的關鍵礦產。各國對海底稀土的競爭已十分激烈。由於陸上稀土資源已被中國占據眾多礦區，日本反應迅速，例如在其附近海域停泊深海科學鉆探船，在水深5500米處進行稀土開采示範項目。中國也走在前列，數年前便與國際海底管理局（ISA）簽訂西太平洋公海區域海底礦產資源勘探合同。地質資源研究院計劃以此次勘探為起點，在未來6年內確認西太平洋海域的稀土三維賦存量，並評估開發可能性等。地質資源研究院海底地質研究中心長金潤美（音）表示：“此次勘探意義重大，因為韓國直接運營探海3號，完全依靠本國技術確認海底稀土資源分布”，“在中國和日本已先行搶占資源的局面下，本次勘探具有重要戰略意義。”崔智媛記者 jwchoi@donga.com