美國要求日、澳表態“美中戰爭時將發揮什麼作用?”……下一個是韓國



據英國《金融時報》報道，美國政府要求日本和澳大利亞表明立場，“如果美國和中國因臺灣問題發生衝突，將發揮什麼作用?”也就是說，美國要求其亞太核心同盟國就中國進攻臺灣與美國發生戰爭的情況拿出具體預案來。美國國防部負責政策事務的副部長阿爾布里奇·科爾比在報道出來後，在社交媒體上發表了承認這一內容的文字。他被認爲是特朗普政府第二屆國防政策的設計者。



美國的要求被解讀爲，假如美中爆發戰爭，盟國也要承受被捲入其漩渦之中。就在今年年初，特朗普總統還沒有明確表明美國防禦臺灣的決心。但此後，美國國防部向內部發布了以阻止中國佔領臺灣爲優先的暫定戰略方針。這是最早將於9月發表的“新國家防衛戰略”報告的框架文件。科爾比的提問是在這一報告公佈之前向日、澳施壓，要求他們明確在臺灣爆發戰爭時的作用。這可以看作，在美國集中軍事力量防禦臺灣的戰略下，即將宣佈要與盟國分擔負擔。



在此次風暴的影響範圍之內，韓國也不例外。科爾比表示，“不能把駐韓美軍當作應對朝鮮的人質”，要把駐韓美軍的作用轉爲遏制中國，並強調朝鮮的傳統武器威脅要由韓國來承擔。上週訪問韓國的美國參謀長聯席會議主席同時提到了朝鮮-中國的軍事威脅，提出韓美日“真正分擔責任”，也是出於同樣的原因。以臺灣發生緊急情況爲前提的駐韓美軍重新部署，以及由此帶來的對朝軍事態勢變化的可能性，需要細緻應對。



美國也會向韓國提出向日、澳提出的問題。對於想要改善韓中關係的李在明政府來說，可能會感到頭疼。既然美國的施壓正在成爲現實，就不能像總統選舉時那樣，以“如果外星人入侵地球，到時候再考慮吧”的方式迴避問題。以“朝鮮問題與臺灣無關”的姿態，很難說服美國“同盟韓國”擁有的戰略價值。洞察韓美同盟、韓中關係、對朝政策和臺灣問題相互交織的現實的“安保大戰略”迫在眉睫。

