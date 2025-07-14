醫大學生時隔17個月迴歸……最重要的是醫療正常化



大韓醫科大學、醫學專門研究生院學生協會12日表示：“相信國會和政府，全體學生願重返學校，爲醫科大學（醫學院）教育及醫療體系的正常化而努力。”去年2月因反對醫科大學擴招而一致離校的醫大學生全部宣佈迴歸。人們期待持續1年5個月的醫政矛盾得到解決，出現醫療正常化的契機。



不顧社會對醫大擴招問題的共識，政府堅持無視醫大教育現場的“2000人”數字，與醫療界陷入了極端對立的狀態。約2萬名醫大學生進入了同盟休學，儘管政府去年接連採取免予留級、追加國考、取消今年擴招等柔和政策，一直拒絕上課。最終，全國40所醫大約8300人確定留級。如果強行處理他們的留級問題，明年將無法避免24、25、26級同時上課的“三重”事態。



醫大學生在超出醫大力量的“三重”事態之前回歸，是值得慶幸的事情。這也爲防止醫大教育質量超負荷下降、消除醫生培養的瓶頸現象提供了契機。繼醫大學生之後，專攻醫生也在與新政府進行祕密對話，人們希望儘快迴歸，共同參與醫療正常化。



不過，僅憑醫大學生的迴歸宣言，並不能正常運營課業。醫大課程以年爲單位運營，因此不能跳過第一學期直接聽第二學期的課程。必須爲他們開設新課程，但由於教授、設施不足，預計會遇到困難。首先，與此前回到課堂的醫大學生的公平性也是需要解決的問題。但是，如果放任今年“雙重”這一非正常情況，明年將面臨“三重”這一災難性情況，這是現實問題。醫大協會承諾“不會降低教育質量或減少總量，學生將正常接受教育”，因此政府和大學應細心制定對策，通過課業靈活化等實現醫大教育正常化。



如果醫大學生和專攻醫生全部迴歸，醫政矛盾也將畫上句號。此前，由於醫政之間的不信任，矛盾長期化，導致付出了巨大的社會代價。必需醫療、地方醫生的流失更趨嚴重，手術、診療受阻患者所遭受的痛苦也很大。政府和醫療界應該反省此次事件，積累信任。只有成爲可以進行合理對話的成熟關係，醫療改革才能成功。

