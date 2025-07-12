九成二韓企表示難以承受逾15%美國關稅

隨著美國唐納德•特朗普政府加征關稅政策落地，韓國出口企業緊張情緒加劇。十家企業中有九家坦言若關稅超過15%將難以承受，十家企業中有四家預測今年下半年（7至12月）出口將出現下滑。韓國全國經濟人聯合會11日發布包含上述內容的《2025年下半年出口展望調查》結果。本次調查委托專業市場調研機構莫諾調研公司實施，涵蓋十大主力出口行業的150家企業。92.0%受訪企業表示，若美國關稅上調幅度超過15%將難以承受。此前特朗普政府於7日宣布將對韓國征收25%的對等關稅，該措施將於下月1日啟動。汽車及零部件25%、鋼鐵鋁材50%等品目關稅已開始征收。調查顯示，預計下半年韓國出口同比平均下滑1.6%。企業預測鋼鐵行業出口降幅最大達5%，包括鋼鐵在內，船舶（-2.5%）、汽車（-0.6%）、半導體（-0.5%）等六大行業均將出現出口萎縮。在預計下半年出口下降的企業中，近半數（45.6%）將主因歸結為“關稅等貿易環境不確定性加劇”。26.6%企業歸因於主要出口市場景氣低迷。超過半數的出口企業（53.3%）將特朗普政府的關稅政策列為下半年最大出口風險，其後依次為“全球低增長導致需求萎縮”（14.0%）、“美中貿易沖突深化”（12.7%）。企業提出的關稅應對方案包括：降低成本（33.7%）、調整出口單價（33.2%）、擴大海外本地化生產（14.7%）等。14.2%企業表示無特別應對方案。韓國全國經濟人聯合會經濟產業本部長李相昊（音）指出：“因美國關稅政策與全球低增長導致的需求萎縮將持續存在，企業以成本削減為核心的短期應對存在局限，亟需締結反映國內出口企業比較優勢的貿易協定，並通過出口區域多元化、提升出口競爭力等舉措提供制度支持。”李敏娥記者 omg@donga.com