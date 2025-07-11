尹錫悅時隔124天再次被拘留，被關押在3.7坪的單間裏……不能隨意開電扇，睡在地上

自3月8日法院決定取消拘留而獲釋124天后，前總統尹錫悅再次被拘留，10日再次進入首爾拘留所。尹錫悅前一天在首爾中央地方法院接受6小時43分鐘的拘留前嫌疑人審問後，前往京畿道義王市首爾拘留所等待。之後，隨着法院在10日凌晨2點7分發布拘捕令，被關押在收容樓的約10平方米（約3坪）的收容所單人間裏。關押尹錫悅的單人間沒有空調和冰箱。雖然有電風扇，但被關押者無法操作，而是自動打開50分鐘，然後關閉10分鐘。房間裏有儲物櫃、摺疊式飯桌、電視、洗滌池等。就寢要在地上鋪被子。尹錫悅的午餐提供的是大醬湯、雞蛋羹、涼拌洋蔥黃瓜，晚餐提供的是豆芽湯、辣椒醬烤肉、辣椒、包飯醬等。這與首爾拘留所的一般被關押者相同。隨着法院簽發拘捕令，尹錫悅所享受的總統警衛處警衛也告中斷。根據《前總統法》，前總統和配偶可以在必要的時間內提供警衛和經費，但如果被執行拘留，被引渡到矯正當局，就沒有必要給予相應的禮遇。尹錫悅首次缺席了首爾中央地方法院刑事合議25部（部長法官池貴淵）審理的帶頭內亂嫌疑審判。尹錫悅當天以“健康原因”爲由提交了不出席事由書。尹錫悅方面律師主張：“拘留還不到8個小時，即使要求出席早晨的審判，通過傳真或電話通報，是否是合法的傳喚還是個疑問。即使被告人想，也沒法出席。”相反，特檢方面要求：“爲了防止類似事件再次發生，請法院敦促防止類似事件再次發生，如果之後被告人不出席，請考慮簽發逮捕令等具體方案。”當天，由於被告人尹錫悅沒有出庭，法庭首先對前企劃處長（上校）高東熙等人進行了證人審問，之後將讓尹錫悅確認證詞。孫俊英記者、呂根鎬記者 hand@donga.com、yeoroot@donga.com