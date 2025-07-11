Teddy打造的混聲組合“全時計劃”……撼動K-Pop格局

10天。這是上月23日出道的5人混聲組合“全時計劃（ALLDAY PROJECT）”於本月3日摘得音樂節目冠軍所用的時間。出道曲《成名（Famous）》在公開4天後便登上了Melon“TOP 100”榜單首位。甚至在5日躋身美國公告牌“全球200強”第94位後，僅壹周便躍升51個名次來到第43位。這是令人震驚的紀錄，用“破格”來形容都顯得蒼白。在不知從何時起便流傳著“混聲組合必敗”說法的K-Pop市場，他們是如何打破這面陳年壁壘的呢？●泰迪打造的實力派混聲組合細究起來，“全時計劃”在出道前就具備了諸多引人關註的要素。因為它是由在YG娛樂公司打造了“BIGBANG”和“BLACKPINK”的核心制作人泰迪（Teddy Park，本名朴洪俊）所創立的“THE BLACK LABEL”推出的首個混聲組合。泰迪最近因參與制作引發熱潮的動畫電影《K-Pop惡魔獵人》的音樂合作而再次獲得全球聲譽。成員陣容同樣耀眼。以新世界集團會長鄭有慶的長女安妮（藝名）為首，成員包括曾為女團“ILLIT”出道組成員的英瑞、知名編舞家貝利、模特兼舞者塔贊，以及曾以最小年齡進入《Show Me The Money 6》決賽的宇燦。他（她）們都是在各自領域已嶄露頭角的人物。若僅止於此，這股風潮或許只是“茶杯裏的風暴”。出道後，其精良的音樂和成熟的表演更受矚目。雙主打曲之壹的《成名》將“雖非家喻戶曉卻已備受矚目”的信息，巧妙地融入弗拉門戈風格的吉他Riff和中毒性極強的副歌之中。其表演也因“不像新人般強烈且完成度高”而廣受好評。有觀點認為，采用與以往混聲組合不同的策略是其奏效的關鍵。它擺脫了男女成員各自從自身立場出發對唱歌詞、展開故事的傳統敘事方式。取而代之的是消化了不受性別束縛的表演，從而將團隊魅力最大化。大眾音樂評論家鄭瑉宰（音）表示：“男成員登場時像男團，女成員們登場時像女團，同時又能完美融合為壹個團隊”，“這似乎是壹種讓男女共存時各自都能展現魅力的逆向思維取得了成功。”●“多種形態的藝人應共存”在K-Pop市場，混聲組合掀起旋風實屬罕見。1990至2000年代，酷龍、高耀太、烏龜組合、S#arp等曾廣受歡迎。但隨著歌謠市場重組為以偶像為中心，能夠穩固構建粉絲群體的男團和女團成為了主流。甚至隨著“類戀愛”文化成為粉絲群體的主要驅動力，混聲組合的處境更為不利。在以合宿和訓練為基礎的K-Pop體系中，管理層面的風險也很大。正因如此，2017年DSP媒體出道的4人混聲組合“KARD”憑借拉丁流行樂風在國內外獲得人氣，幾乎是唯壹的成功案例。然而，“全時計劃”的成功為混聲組合再次伸展筋骨提供了契機。KARD於2日發行了第8張迷妳專輯《漂流》，並將從19日起開啟世界巡演。他們近期在采訪中表示：“起初幾乎沒有混聲組合，我們覺得必須自己開辟道路”，“希望有更多人能了解混聲組合的魅力。”2006年出道的混聲組合“Typhoon”也於11日攜新歌《扑通！深陷》回歸。這是壹首融合了清爽銅管樂和電吉他音色的新復古風夏日歌曲。不過，持有僅憑壹個案例很難斷言“混聲組合熱潮”來臨這壹觀點的也不在少數。大眾音樂評論家林熙允認為：“‘全時計劃’在多方面都是壹個特殊現象，不會立刻導致市場的擴張。”但她同時展望道：“隨著K-Pop市場重組，超越現有男團女團格局、對多種形態藝人的關註度正日益提高的氛圍下，混聲組合完全有可能占據壹席之地。”史智媛記者 4g1@donga.com