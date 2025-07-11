尹錫悅時隔124天再次被收監……謊言和厚顏無恥招致的作繭自縛



涉嫌指示妨礙逮捕自己、還在事後批准並廢除戒嚴佈告的尹錫悅前總統10日再次被拘留，被關押在首爾拘留所。這是在3月8日因取消拘留而獲釋124天之後。在拘捕令實質審查中，尹錫悅方面主張不拘留以保障其行使防禦權，但法院以“擔心毀滅證據”爲由簽發了拘留令。



尹錫悅再次被拘留，是他自己的謊言和辯解招致的。調查過程中出現了“尹錫悅阻止執行逮捕令、指示刪除軍隊司令們的保密電話信息”的陳述和證據，但尹錫悅卻固執地否認了嫌疑。甚至出現了籠絡當事人的爭議。特檢認爲，尹錫悅有可能籠絡事件相關人士也是再次拘留的原因。實際上，部分人士在尹錫悅方面的律師出席調查時，會進行有利於尹錫悅的陳述，如果律師退場，就會改變說法，做出不利於尹錫悅的陳述。



在特檢調查過程中，尹錫悅表現出的傲慢態度也對發佈拘捕令不無關係。他還無理要求推遲到案日期和時間，以非公開形式離開，在接受調查的途中以“不能接受警察的審問”爲由要求更換負責人，發生了種種荒唐的事情。此前，尹錫悅曾8次拒絕檢察機關、警方、高級公職人員犯罪調查處的到案要求。誰會相信這樣的嫌疑人以後會誠實地接受調查呢？



事實上，尹錫悅在4個月前從拘留狀態中獲釋本身就有問題。很多人指出，法院以破例的方式計算拘留期限，取消拘留，檢察機關放棄抗訴，這是隻爲尹錫悅一個人的執法。部下們以拘留狀態接受審判，內亂頭子卻獲釋後盡情活動，這怎麼能稱爲正常呢？儘管如此，尹錫悅似乎得到了無罪判決，表現出了氣焰囂張的樣子。現在已經控制了尹錫悅本人，特檢已經具備了更迅速推進調查的條件。戒嚴調查初期，由於圍繞內亂罪調查權和程序的混亂，各調查機關衆口難調，出現了空白，但特檢完全擺脫調查權爭議，也有充足的調查人力和時間。特檢當前的課題是調查尹錫悅企圖成立緊急立法機構、使國會無力化、指示對媒體停電停水等細節問題，查明戒嚴的全貌。軍方根據尹錫悅的指示派無人機滲透到平壤誘導“北風（涉朝事件）”的疑惑也不可避免地要進行全面調查。對於被神祕面紗遮蔽的疑惑，必須毫無保留地查明真相，並將其推上審判臺。

