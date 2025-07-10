聯合應對操控股價工作組成立……“搞事者身敗名裂”不應有例外



據悉，爲了根除韓國股市的痼疾——操縱股價等不公正交易，金融委員會、金融監督院、韓國交易所將在本月內組成“聯合應對團”。被揭發不公平交易事實的上市企業也將根據“一次出局”原則退出股市等，受到強力制裁。這是當局對上個月李在明總統所說的“如果在大韓民國股市搞事情，一定讓他身敗名裂”的後續措施。



韓國股市的不公平交易被認爲是“韓國股市被低估”的代表性原因之一。每年都會發生動搖市場秩序的股價操縱事件，但仍然未能根除。從揭發到經過審判進行處罰需要兩三年時間，與受害程度相比，處罰程度太低是原因之一。金融當局爲了防止股價造假，今年4月引進了徵收犯罪收益最多2倍的罰款、停止支付非法可疑賬戶、限制金融投資商品交易及管理人員選任等強有力的制裁手段。重要的是，對犯罪的企業和個人無一例外地進行強有力的制裁，證明這不是單純的恐嚇。



特別是，金融當局表示，一定會遵守只要被揭發一次不公正交易、非法賣空、虛假公示就予以嚴懲的原則。股市犯罪的屬性是，一旦揭發和應對延遲，投資者損失規模會達到天文數字，因此相關機構早期齊心協力應對也很重要。目前，市場高度關注金融當局是否會向檢察機關舉報沒有首次公開募股（IPO）計劃而欺騙投資者出售股票後，通過上市企業獲得2000億韓元規模利潤的Hive的方時赫議長。



隨着資本市場的結構和功能複雜到普通投資者難以理解的程度，相關犯罪變得更加巧妙，手法也越來越成熟。隨着世界範圍內急速進行的虛擬貨幣、穩定幣制度化趨勢，出現新型資本市場犯罪的可能性也越來越大。將金融當局的監視水平和應對能力提高到高於股價操縱犯罪者的水平迫在眉睫。只要留有“操縱股價一般不會被抓住，處罰程度低，被揭發也有賺頭”的看法，“KOSPI 5000點”就難以實現目標。

