特朗普：“8月1日起對韓關稅爲25%……如接受美國的要求，將進行調整”

美國總統特朗普當地時間7日表示，對所有韓國產輸美產品制定了25%（基本關稅10%和各國關稅15%）的對等關稅。不過，徵收對等關稅的時間將始於8月1日，在此之前，韓美政府將把關稅和非關稅壁壘、產業合作方案等捆綁在一起，展開一攬子協商。從韓國和日本開始，特朗普當天下午通過“真實社交”依次公開了向14個國家發送的“對等關稅信函”。對韓國維持4月首次制定的關稅率（25%），對日本的關稅率爲25%，比4月提高了1個百分點。特朗普在致李在明總統的關稅信函中逐條指出了發送信函的背景。他說：“已經得出的結論是，必須擺脫韓國的關稅及非關稅政策、貿易壁壘等造成的根深蒂固的貿易赤字。”他還警告說：“如果爲逃避關稅而進行轉運（經由第三國出口的方式），可能會適用更高的關稅。”他還說：“如果貴國（韓國）出於任何原因決定上調關稅，貴國選擇的上調部分將被追加到美國徵收的25%關稅。”這預示着，如果韓國反對此次措施，以迂迴的方式逃避關稅或採取應對措施，美國將進行報復。不過，特朗普表示，“該關稅可以根據兩國關係上調或下調”，暗示如果韓國在關稅率生效的8月1日之前通過談判充分接受美國的要求，美國有意降低關稅率。韓國總統室表示，國家安保室長魏聖洛當天在華盛頓與美國國務卿兼國家安全助理魯比奧進行了面談，並強調：“希望儘快舉行韓美首腦會談，在所有懸案中取得互惠成果。”對此，魯比奧表示：“關稅信函今天已經發出，但距離實際徵收（8月1日）還有時間，希望兩國能夠緊密溝通，以便在此之前達成協議。”據悉，美國雖然同意舉行首腦會談，但沒有協商具體的日期。總統室政策室室長金容範8日下午主持“對美通商懸案相關部門對策會議”並表示：“儘快談判固然重要，但貫徹國家利益纔是更加重要的價值。已經確保了直至7月底的應對時間，希望把國家利益放在首位，全力與美國進行談判。”華盛頓=常駐記者申鎮宇、申圭鎮記者 niceshin@donga.com、newjin@donga.com