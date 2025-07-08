布賴恩•坎貝爾開球距離墊底 擊敗長打選手奪冠

本賽季美國職業高爾夫球巡回賽（PGA TOUR）選手的平均開球距離為301.4碼。在有記錄可查的174名選手中，有100人的平均開球距離超過300碼。然而，有壹位選手證明了開球距離並非決定勝利的絕對因素。他就是布賴恩•坎貝爾（32歲•美國），其本賽季平均開球距離僅為276.6碼，在174名選手中排名墊底。坎貝爾於7日在美國伊利諾伊州錫爾維斯的TPC鹿場球場（標準桿71桿）舉行的PGA巡回賽約翰-迪爾精英賽最後壹輪（第四輪）比賽中，抓下6只小鳥球，但也吞下1個雙柏忌，最終交出低於標準桿4桿的67桿。總成績為低於標準桿18桿（266桿）的坎貝爾，在加洞賽中戰勝了並列領先者埃米利亞諾•格裏洛（阿根廷），成功登頂。開球距離相對較短的坎貝爾，憑借精準度和短桿技術在加洞賽中鎖定勝局。在18號洞（標準桿4桿）進行的加洞賽中，坎貝爾的開球（286碼）距離短於格裏洛（308碼）。但他第二桿將球打到距洞杯約4.9米處，隨後兩推進洞保帕。而開球落入長草的格裏洛，第二桿未能攻上果嶺，之後又錯過了約6米的保帕推桿。坎貝爾在2月份的墨西哥公開賽上贏得了個人職業生涯首冠，此次時隔5個多月再奪第二冠。在墨西哥公開賽上，坎貝爾同樣是通過加洞賽奪冠，因此他的兩次勝利均來自加洞賽。贏得151.2萬美元（約合20.7億韓元）冠軍獎金的坎貝爾表示：“高爾夫有各種各樣的風格。我相信即使開球距離不占絕對優勢，鐵桿擊球也並非總是完美，只要善於解讀球場，就仍然能夠取勝。”韓國選手中，金時沅以總成績低於標準桿15桿（269桿）位列並列第11位，成績最佳。金正勛記者 hun@donga.com