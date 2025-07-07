《K-POP惡魔獵人》原聲帶登頂聲田每日單曲榜美國榜

以韓國流行音樂（K-POP）為題材的奈飛（Netflix）動畫電影《K-POP惡魔獵人》（如圖）全球熱潮持續之際，其原聲帶（OST）也在音樂平臺上大受歡迎。根據全球音樂平臺聲田（Spotify）數據，收錄於《K-POP惡魔獵人》的歌曲《妳的偶像（Your Idol）》於當地時間4日登上聲田“每日單曲榜50強”（Daily Song Top 50）美國榜首位。此前登上該榜單冠軍的韓國流行音樂作品僅有防彈少年團（BTS）田柾國的《七》、朴智旻的《後》和BLACKPINK朴彩英的《APT.公寓》三首。其他收錄曲也在美國聲田榜單占據高位。《黃金（Golden）》位列第2位，《如何完成（How It’s Done）》和《汽水流行（Soda Pop）》分列第8和第10位。目前，在美國公告牌（Billboard）主專輯榜“公告牌200強”中，《K-POP惡魔獵人》原聲帶專輯位居第8位。在英國官方單曲榜“百強單曲榜”上，《黃金》和《妳的偶像》首次上榜便分別取得第31位和第34位的高排名。《K-POP惡魔獵人》是壹部以保護世界免受惡靈侵襲的韓國流行音樂女子組合“亨特莉克絲”（Huntrix）為主角的動畫電影。該片生動描繪了亨特莉克絲與惡靈世界男子組合“獅子男孩”（Lion Boys）競爭並對抗邪惡勢力的過程。影片以首爾南山塔和駱山公園等為背景，拉面（方便面）、蝦條、紫菜包飯等元素也自然融入其中。李智允記者 leemail@donga.com