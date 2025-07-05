內亂特檢，傳喚李周浩……瞄準戒嚴國務會議

正在調查去年12月3日緊急戒嚴事件的內亂特別檢查組4日傳喚教育部長李周浩進行了調查。6月28日，特檢對尹錫悅前總統進行第一次調查，隨後接連調查了尹錫悅政府的國務委員。特檢內外有分析認爲，預定於5日進行的第二次調查將會高強度進行。當天下午1時50分左右，李周浩來到內亂特檢辦公室——首爾瑞草區首爾高等檢察廳。據悉，特檢以李周浩爲對象，調查了去年12月3日沒有參加宣佈緊急戒嚴的國務會議的背景及參加12月4日解除戒嚴國務會議的背景和經過等。特檢對尹錫悅適用濫用職權妨礙行使權利、侵犯國務委員享有的戒嚴審議權的嫌疑，正在進行調查。特檢的方針是傳喚全體時任國務委員進行調查。特檢當天還傳喚調查了前總統警衛處處長朴鍾俊。據悉，特檢以朴鍾俊爲對象，調查了今年1月高級公職人員犯罪調查處（公調處）執行對尹錫悅的逮捕令過程中進行妨礙的嫌疑等。據悉，特檢還追究了戒嚴後前國家情報院第一次長洪壯源等人的保密電話信息被刪除的原委等。正在調查海軍陸戰隊上等兵蔡某殉職事件的外部施壓疑惑的特檢當天表示：“從下週開始，將正式展開對所謂‘VIP激怒說’的調查。”“VIP激怒說”指的是，尹錫悅總統在接到海軍陸戰隊調查團蔡上等兵的初期調查結果報告後，大爲震怒，稱“如果因爲這樣的事情處罰師長，誰能當師長”，之後又擱置了移交警察的疑案。對此，蔡上等兵特檢組計劃7日傳喚前海軍陸戰隊司令金桂煥進行調查，還決定近期內面對面調查參加震怒的總統所主持的首席祕書會議的人員。正在調查尹錫悅夫人金建希相關疑惑的金建希特檢組3日就操控三富土建股價一事展開大規模扣押搜查，當天又傳喚三富土建有關人士進行調查，加快了調查速度。崔美松記者、具民基記者 cms@donga.com、koo@donga.com