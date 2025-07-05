特朗普：“將發函告知關稅，最高70%”……韓國緊急派遣特使

美國總統特朗普當地時間3日表示：“將於4日向10-12個國家發送寫有對等關稅率的信函。”起徵關稅的時間是8月1日，關稅水平有可能是從10%-20%到60%-70%。特朗普在對等關稅暫緩期限截止日（8日）四天前起，向多國通報將徵收最高可達70%的高關稅。分析認爲，美國將針對貿易談判停滯不前的國家，作爲“示範”徵收高關稅，以儘快達成有利的協議。韓國總統室考慮到特朗普當天發送的關稅函對象中有可能包括韓國，正在苦思對策。韓國政府4日晚緊急派遣產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九前往美國，計劃以廢除對等關稅爲目標進行談判。不過，鑑於儘早達成協議現實上不易，韓方暫時期待延長關稅暫緩期的可能性。特朗普當天在結束對愛荷華州的訪問返回白宮的路上對記者說：“（4日發函的關稅範圍）大概是從60%-70%到10%-20%。”他還說，信函將在9日之前發送完畢，“錢（關稅）將於8月1日開始進入美國”。美國財政部長貝森特當天在接受CNBC採訪時表示：“我認爲可以獲得更好的條件，所有（對方）都等到最後。這些國家必須小心。因爲他們的關稅率有可能回到4月2日公佈的水平。”意思是說，如果消極對待對美談判，可能會被徵收高關稅。今年4月，特朗普政府對韓國製定了25%的對等關稅率。當天，產業部向國會報告說，美國要求△在農產品、服務、汽車領域擴大對美國產產品的市場開放△廢除對美國企業的數字限制△加強針對中國的迂迴出口限制△擴大韓國企業在美國的投資及購買美國產能源等。相反，韓國政府向美國傳達了將服務市場開放排除在談判之外的方針。政府還計劃保護敏感性較大的農產品領域，在採取緩和貿易壁壘措施的同時，提議擴大購買美國產液化天然氣等能源。政府高層官員表示：“目標是減少關稅或延長暫緩期，但不確定性很大。不會以犧牲實質內容爲代價，急於達成協議。”此外，呂翰九計劃5日至6日與美國貿易代表部代表格里爾等進行貿易談判。華盛頓=常駐記者申鎮宇、朴勳相記者、世宗=金秀蓮記者、李智允記者 niceshin@donga.com、tigermask@donga.com、lot美國@donga.com、asap@donga.com