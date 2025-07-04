證言：“尹錫悅審覈完的‘戒嚴事後佈告’，韓德洙要求廢除”

記者3日獲悉，去年12月3日緊急戒嚴之後才制定的所謂“事後佈告”，是時任總統尹錫悅親自批准的。內亂特檢還掌握了證人的陳述：應時任國務總理韓德洙的要求，在廢除該佈告的過程中，事先向尹錫悅進行了報告。特檢將此視爲尹錫悅認識到宣佈戒嚴違法性的主要線索，計劃在5日的調查中集中追查。綜合《東亞日報》3日的採訪，正在調查尹錫悅製造內亂外患疑惑的趙恩錫特別檢察組最近從前總統室附屬室長姜義求那裏收到了關於事後佈告的兩張A4紙分量的陳述書，內容爲“去年12月7日得到了總統的簽名”。宣佈緊急戒嚴當天分發給國務委員的“緊急戒嚴佈告”中遺漏了國務總理和國防部長的簽名欄。姜義求被時任總統民政首席祕書金周賢問到“是否存在國務總理和相關國務委員附署的文件”等問題。於是，姜義求遲遲才制定新的戒嚴佈告，並於5日分別得到了韓德洙和時任國防部長金龍顯的簽名，7日又得到了尹錫悅的批准。根據陳述書，尹錫悅還接到了廢除這一佈告的報告。韓德洙12月8日早晨打電話說：“即使沒有文件，不也有國務會議這一實體嗎?”韓德洙打電話的時間是在金龍顯因涉嫌內亂被緊急逮捕之後。據悉，兩天後的10日，總統室將此報告給了尹錫悅並銷燬了文件。據悉，姜義求就事後佈告向特檢等部門主張：“這是爲了看起來像行政程序而走了個形式。”但據悉，特檢組認爲，這有可能是尹錫悅方面認識到，沒有得到韓德洙簽名的原有緊急戒嚴佈告存在法律缺陷，爲了進行遮掩而試圖製作新文件，正在展開調查。據悉，特檢組傳喚了金周賢，追查了當時的情況。另外，正在調查尹錫悅夫人金建希疑惑的閔中基特檢組當天就“炒作三富土建”疑惑，對總公司、子公司、前任和現任代表的住宅等共13處進行了扣押搜查。高道藝記者、曹承衍記者 yea@donga.com、cho@donga.com