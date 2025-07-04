

收到世界級足球明星克裏斯蒂亞諾•羅納爾多（40歲•葡萄牙）“來我家壹起吃飯嗎？”的邀請時，人們首先可能會這樣想：擺滿餐桌的山珍海味中，該先吃什麽好呢？他是否會像那些因醉態滿面而登上英國小報頭版的部分明星球員壹樣，舉辦盛大的派對呢？



然而，聽聽曾在英格蘭足球超級聯賽曼聯隊與羅納爾多並肩作戰的帕特裏斯•埃夫拉（44歲•法國）的話，這種期待便會化為泡影。“羅納爾多邀請我吃飯，我去了他家。他只提供了雞胸肉和沙拉。連果汁也沒有，只喝了水。”



據說，用幹柴般的雞胸肉填飽肚子的埃夫拉，隨後聽到羅納爾多說：“現在去院子裏踢球吧。”在壹家英國電視臺講述這段軼事的埃夫拉，並未抱怨主人實在稱不上熱情的待客之道，反而高度評價道：“正是這種生活方式造就了羅納爾多這位明星。”這番話道出了羅納爾多的本質——他能夠強忍“想要多吃、多玩”的欲望。



據葡萄牙媒體報道，綜合心率等多項數據測算，羅納爾多今年的身體年齡為28.9歲。這是他堅持高蛋白、高營養飲食的極度執著，以及每周五次、每次四小時以上在健身中心進行高強度個人訓練的毅力所共同造就的結果。



職業足球運動員的平均退役年齡是35歲，但羅納爾多在年屆不惑之時仍擁有熾熱的足尖。上賽季，他在沙特阿拉伯的阿爾納斯爾隊（利雅得勝利）攻入35球（41場比賽）。在葡萄牙國家隊，他依然是主力球員，並在2024-2025賽季歐足聯（UEFA）國家聯賽中攻入8球，率隊奪冠。



“最重要的球永遠是下壹個進球”這種前瞻性思維，是驅動羅納爾多持續奔跑的動力。去年，羅納爾多表明了他未來的夢想：達成個人職業生涯1000粒進球。已打入938球的他，距離目標還差62球。



美國職業籃球聯賽（NBA）的“國王”勒布朗•詹姆斯（41歲•洛杉磯湖人隊）的“長青”秘訣也與此相似。他每年休賽期在身體管理上投入超過15億韓元（約合人民幣850萬元），用於雇傭私人訓練師和購買體能恢復設備等。雖然詹姆斯在新秀時期喜歡漢堡和披薩，但自二十多歲中期起便幾乎不再食用。他4次奪得NBA總冠軍，並保持著歷史總得分最高紀錄（42184分）。他如此竭盡全力保持競技狀態的原因之壹，是為了實現與兒子壹同馳騁賽場的夢想。去年，其長子布朗尼（21歲）加入湖人隊，詹姆斯由此成為NBA史上首位達成“父子同場競技”紀錄的球員。誌在再奪壹枚總冠軍戒指的詹姆斯，即將迎來其NBA生涯第23個賽季，這也是聯盟歷史之最。



生物學年齡是決定何時該離開賽場的絕對因素嗎？若詢問羅納爾多和詹姆斯，他們定會回答“不是”。在通往“歷史最佳球員（GOAT）”的賽道上，同齡球員們已逐壹離去，但羅納爾多和詹姆斯至今仍未停下腳步。仿佛在與時間逆行。

