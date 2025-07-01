浦項制鐵控股公司啟動北美直接提鋰實證項目 強化供應鏈布局

將二次電池材料業務定位為核心增長動力的浦項制鐵集團，正式啟動在美國本土直接生產二次電池核心原料鋰的實證項目。浦項制鐵控股公司30日宣布，已與澳大利亞資源開發企業安森資源公司簽署諒解備忘錄（MOU），共同推進直接鋰提取技術（DLE）示範工廠的建設和運營。這是韓國企業首次在北美開展DLE技術實證，計劃在美國猶他州格林裏弗市安森資源公司持有的鹽湖鋰礦權地塊建設示範工廠。DLE技術屬於新壹代鋰提取工藝。傳統自然蒸發法需建造大型人工池塘，依靠太陽能和風力蒸發水分提高鋰濃度後提取，耗時長達18至24個月，且只能在日照充足地區實施。而DLE技術無需蒸發過程，可直接從鹽湖提取鋰，即使在低濃度鹽水中也能在1至2天內實現經濟高效的鋰提取。浦項制鐵控股公司正以張仁和會長提出的“雙核心+新引擎（2 Core+New Engine）”戰略為中心重組業務架構，重點發力二次電池材料業務，特別是鋰資源供應鏈拓展。公司已相繼建成阿根廷鹽湖鋰工廠（年產能2.5萬吨）和韓國全羅南道栗村產業園鋰礦石工廠（年產能4.3萬吨），確保年產6.8萬吨氫氧化鋰的產能規模，可滿足約160萬輛電動汽車的生產需求。浦項制鐵控股公司計劃通過DLE技術商業化，積極開發北美未利用鹽湖資源，構建覆蓋北美地區的鋰供應鏈體系。金在亨 monami@donga.com