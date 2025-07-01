“想到何時才能再次創作出獲得如此厚愛的作品，內心充滿感激。但是，恐怕無法再次創作了。”6月27日公開《魷魚遊戲》第三季，為系列長跑畫上句號的導演黃東赫（54歲），30日在首爾鐘路區壹家咖啡館見面時坦言“說實話感到輕松”，並吐露了心聲。2021年9月以第壹季開始的《魷魚遊戲》，在2022年摘得美國電視界最高權威“艾美獎”六項桂冠等，為韓國文化內容開啟了新篇章。但黃導演表示：“在第壹季取得巨大成功後，面對過高的期待，負擔不小。”黃導演尤其提到“對於作為故事結局的第三季，考慮了很多”。原定的結局構思是成奇勛（李政宰飾）結束遊戲後前往美國與女兒相見。這與最近公開的結局大相徑庭。黃導演表示：“在思考真正想表達的故事是什麽的過程中，逐步修改了情節。”“相比拍攝第壹季時，（世界）經濟更趨不平等，戰爭持續擴散。盡管如此，人們似乎既沒有意願，也沒有能力改變（現狀）。我想講述的是‘若照此發展，更黑暗的未來將會到來’。”成奇勛最後壹句臺詞停留在“人是…”也是導演的意圖。這是為了留下未完成的余韻。黃導演強調道：“在許多人抱著‘為何要我犧牲’想法的時代，似乎必須有人停止這個循環並做出犧牲，未來才有希望。我認為奇勛用行動而非言語給出了對這個思考的答案。”第三季公開後，國內外不乏評價認為其缺乏新意、未達預期。對此，黃導演表示“完全可以理解”，並回答：“每位觀眾對趣味元素、社會信息、角色等方面的期待各不相同。我預見到無論呈現什麽，都可能會有‘辜負期待’的反應。”“《魷魚遊戲》是我（無原著）從頭構思並創作的首部作品。因此可能很難滿足眾人。但每壹刻我都盡了全力，所以並無遺憾。”黃東赫通過《魷魚遊戲》系列，成為韓國文化內容的標誌性人物。但他直言不諱地指出：“當前韓國文化內容市場外表華麗，內部卻已潰爛。”“海外對韓國的關註度高漲確有其事。但只有部分在線視頻服務（OTT）平臺的作品得以存活。我認為，只有在內容市場內部消除不平衡，才能維系健康的生態系統。”金泰彥記者 beborn@donga.com