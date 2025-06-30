尹錫悅拒絕警察參與調查 與特別檢察組對峙

負責調查12•3緊急戒嚴令宣布相關內亂罪及外患罪嫌疑的“內亂特別檢察組”，對前總統尹錫悅進行了首次調查。尹錫悅在首爾高等檢察廳停留的時間長達15個小時，但實際調查時間僅約5小時。特別檢察組認為追加調查不可避免，已通知其再次出席。特別檢察組於28日在首爾瑞草區首爾高等檢察廳大樓，以嫌疑人身份傳喚尹錫悅，從上午10時14分開始，首先就其涉嫌指示總統警衛處阻止高級公職者犯罪調查處執行逮捕令壹事展開調查。由從初期調查階段即負責此案的首爾警察廳重大犯罪調查課課長朴昶奐警監主持問訊。然而，午餐後，尹錫悅對朴昶奐警監提出質疑，拒絕進入調查室，調查因此中斷約3小時。尹錫悅方面提出，鑒於朴昶奐警監是因“非法逮捕”嫌疑被控告的人物，要求更換為檢察官進行調查。特別檢察組強硬回應稱：“辯護律師團的行為越界了。可能以妨礙調查嫌疑進行調查。”在激烈對峙後，雙方協商決定從檢察官準備的部分開始調查。下午4時45分左右起，由部長檢察官金正國、趙在喆接手，開始就國務會議表決過程及外患嫌疑進行調查。據悉，尹錫悅在此部分調查中態度相對配合。尹錫悅在出席和返回時均站在拍照區，但未發表任何言論。尹錫悅在完成包括查閱調查筆錄在內的程序後，於29日0時58分左右返回家中。但由於中途調查中斷，實際調查時間僅為5小時5分鐘。特別檢察組已通知其於30日上午9時再次到案接受調查。許桐準 hungry@donga.com