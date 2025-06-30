紫菜包飯和炒年糕佔領美國“開市客”……“晚了就買不到了”

“紫菜包飯嗎？啊……如果那裏沒有，那就是賣完了。因爲本來就很有人氣。”當地時間28日，美國紐約當地人氣大型超市“商人何塞”。當天在櫃檯也沒有看到韓國產冷凍紫菜包飯。附近的大型折扣店“開市客”（Costco）的情況也是如此。最近在美國開市客，無論去哪家分店，都能看到“金槍魚紫菜包飯”“速食飯”等以大米爲主材料的韓國食品。但是紫菜包飯等人氣產品在人多的週末或深夜時間段只剩下空箱子的情況較多。去年刷新歷史最高紀錄的對美大米加工食品出口進入今年後繼續保持增長勢頭，時隔26年再次刷新了1月至5月的最大出口額。這得益於火熱的“K文化”人氣，想要嘗試在電視劇或電影中看到的韓國飲食的人越來越多。特別是像紐約這樣的情況，是否接觸過著名韓食餐廳或韓國料理成爲時尚的標準，大米是健康食品的認識正在擴散。● 對美大米加工食品出口量5年內激增3倍以上據韓國農水產食品流通公社（aT）26日透露，今年前5個月，主要大米加工食品的對美出口額爲6210萬美元（約845億韓元）。這是自1999年以來的歷史最高值。截至5月，大米加工食品出口額爲1.0830億美元，其中一半以上出口至美國。大米加工食品包括糕點類、油炸類、蒸煮類、米餅類、穀物發酵酒類、米飲料類和其他穀物調製品等。去年出口到美國的大米加工食品也達到1.0698億美元，比一年前劇增49.6%。截至2019年，大米加工食品出口額僅爲3310萬美元，去年接近1.7億美元，5年內猛增3倍以上。進入今年以來，出口額比去年增長得更快。對美大米加工食品出口的增加，很大程度上是因爲美國國內形成了重視健康的消費趨勢。大米加工食品與麪粉不同，是“無麩質”，因此美國人普遍認爲不會引發過敏。從去年開始受到歡迎的冷凍紫菜包飯等，在以蔬菜爲主、素食主義者較多的美國尤其受到關注。包裝成可供一人或兩人食用的量，再加上利用微波爐可以簡便地享受，這也是消費增加的原因之一。去年8月，aT以居住在美國的美國國籍消費者爲對象進行了在線問卷調查，結果顯示，一想到大米加工食品就會聯想到“健康”（74.2%）、“好吃”（69.4%）、“食用方便”（63.3%）等。● 從年糕到米餅……出口到美國全境最近年糕、年糕湯年糕等年糕類也很受歡迎。最具代表性的是，在蜜糕上倒牛奶吃的“蜜糕碎片”成爲話題。去年農協向美國出口了130.6萬美元的年糕類產品。銷往美國的還有大米餅乾（54.9萬美元）、加工米飯（34.1萬美元）、甜米露（21.1萬美元）等。引起“斷貨大亂”的冷凍紫菜包飯也是代表性的加工飯出口事例。美國消費者容易接觸到這種大米加工食品也是出口增加的原因之一。除美洲最大的韓人超市H超市外，商人何塞、開市客、奧樂齊（Aldi）等美國主要流通連鎖店在美國全境陸續進貨冷凍或蒸煮形態的紫菜包飯、辛奇飯糰、炒飯、炒年糕等多種產品。“速食飯”也擴大到了分爲大米基礎、糙米基礎等進行陳列的程度。針對美國消費者的新商品也在開發中。農協2023年11月單獨開發出了沒有飯粒的甜米露，正在美國銷售。這反映了當地博覽會上出現的飯粒感覺是異物的意見。最快將於下月完成環狀米餅試製品的生產。農協經濟控股相關人士表示：“美國消費者喜歡有重量的產品，因此正在增加重量或生產多種口味、形態等針對性商品羣。中秋節之際，當地將重點進行促銷活動、推出新產品等，預計下半年（7月-12月）也會出現積極的出口趨勢。”世宗=金秀妍記者、紐約=常駐記者林宇善 syeon@donga.com、imsun@donga.com