在特朗普的壓力下增加國防開支的歐洲陷入兩難境地



上週，歐洲因“爸爸和兒子”爭議而鬧得沸沸揚揚。因爲當地時間25日，北約祕書長呂特將美國比喻爲“爸爸”。當參加北約峯會的美國總統特朗普說戰爭中的以色列和伊朗是“在學校操場上打架的孩子”時，他附和說：“老爸有時需要使用強烈的語言。”歐洲出現了“奉承過度”“有傷自尊”等不滿。



歐洲討好美國不只是嘴上說說而已。北約32個成員國在峯會結束後宣佈，“到2035年將國防開支增加到國內生產總值（GDP）的5%左右。”這是特朗普暗示美國可能退出北約並施壓要求增加國防開支後得出的數字。歐洲最終像聽“爸爸”話的“孩子”一樣立即行動起來。



宣佈增加國防開支後，歐洲國家的心思變得非常複雜。因爲不少國家都做出了無法遵守的約定。很多人認爲，由於國家負債嚴重，很難按照目標增加國防開支。據歐盟統計，以去年爲準，歐元區（使用歐元的20個國家）的國家負債平均爲87.4%。研究機構分析認爲，能夠實現“5%”目標的成員國只有德國、波蘭和波羅的海三國（愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛）、斯堪的納維亞國家（瑞典、挪威、芬蘭）。



想在有限的預算中增加國防費，只能減少其他部分預算。經常成爲目標的領域是福利。因此，有人說，“歐洲現在已經不是福利（welfare）國家，而是戰爭（warfare）國家”。縮減福利預算也是不容忽視的問題。歐洲雖然是通過移民增加和生育獎勵政策克服高齡化問題的事例，但高齡人口比重仍然很高。歐盟人口中65歲以上高齡層的比率去年爲21.6%，比10年前增加2.9個百分點。



“節約國家用度”說來容易，但實際上難以執行。財政緊縮的企圖引起國民的不滿和政治分裂，甚至導致政府空白。去年12月，法國時任總理巴尼耶提出節省600億歐元（約96萬億韓元）的預算案。結果，在在野黨的強烈反對下，出現了任命3個月後下臺、內閣在1962年以來首次被議會推翻的情況。



既難以調整開支領域，又難以減少開支總額，最終出現了只能增加支出的共識。意大利等一些國家要求歐盟委員會調整限制各成員國債務上限的“財政準則”。歐委會推出了只例外地放寬國防支出的“歐洲再武裝政策”。越來越多的人擔心最終只能增加負債。如果負債增加，長期而言，政府花錢更難，經濟活力也很有可能進一步下降。即使不這樣，嚴重的經濟停滯也會進一步惡化。歐洲國家陷入了進退兩難的境地。



有人說，韓國與歐洲相比，相對國內生產總值的國家負債比率低，因此可以積極使用財政。像現在這樣經濟困難的時期，可能需要政府的支出。但是，現在更應該仔細分析財政支出是否有效，是否存在錯誤支出的漏洞。韓國的低出生率和老人貧困率在經濟合作與發展組織成員國中都居首位，對負債增加速度的擔憂之聲已經以多種方式出現。不能掉以輕心地認爲，韓國比歐洲強。

