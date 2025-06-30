地方自治30周年…經驗證之“民生行政”乃解決兩極分化之道



實行地方自治團體首長直選制的民選地方自治，將於下月1日迎來30周年。地方自治雖在實施過程中歷經波折，但在改善居民生活質量方面取得了成果，如今卻也面臨根基動搖的危機。因低生育率和老齡化問題導致人口減少，地方財政遭削弱，公共基礎設施亦趨薄弱。其結果是，青年為尋找工作與公共基礎設施而離開地方，首都圈單極體制深化的惡性循環已然固化。



我國逾半數人口集中於首都圈，地區生產總值（GRDP）比重亦由首都圈占據過半。因首都圈過度集中，全國228個基礎自治團體中，有130個面臨消亡風險，釜山等廣域市亦不例外。韓國產業研究院分析稱，2000年代以後國家不平等程度的64%源於首都圈與非首都圈差距。地區兩極分化已升級至威脅社會可持續性的“亡國病”水平。



首都圈與非首都圈之差距，若無法解決地方就業崗位短缺、教育•醫療•交通等公共基礎設施崩潰等復合難題，必將日益加劇。然則，中央政府逐壹掌握地方實情並迅速推行必要政策存在局限。此乃應關註更貼近現場的自治政府業已取得成功的“民生行政”之緣由。仁川推行“仁川型生育政策”，今年第壹季度新生兒數（4216名）較去年同期增長14%，上演反轉劇。該政策在中央政府既有生育•育兒支援基礎上追加2800萬韓元，提供總額1億韓元規模的定制化支援，直至子女年滿18周歲。濟州西歸浦市公立產後護理院、光州公立深夜兒童醫院等地方自治團體的低生育率政策亦在全國推廣開來。



慶尚北道則推行以農事法人為核心的“股東型兩熟制共同耕作”模式。通過村級規模經濟，收入倍增並創造了青年農民就業崗位。釜山為阻止青年人口外流，正打造文化•醫療•體育等主要生活設施步行或騎行15分鐘內可達的“15分鐘生活圈”。



地區消亡源於社會未能向青年提供首都圈之外的多樣化選擇。地方自治團體比中央政府更了解地方實情。唯其自治團體探尋解決之道，方能誕生豐富對策。新政府既承諾均衡發展與自治分權，則須探索賦予地方自治團體更多實質性自治權限之路徑。地方之創意與自主性將由此而生。積極吸納特定地方自治團體經驗證之政策，推廣至所需之處亦屬必要。

