白宮：“韓國等亞洲盟國也要提高國防開支”……韓國政府：“這是主權問題”

美國白宮當地時間26日表示，韓國等亞洲盟國也應像北約成員國一樣提高國防開支。這是美國特朗普政府正式要求提高國防開支。據悉，對此，李在明政府已向美方表明“增加軍費是主權問題事項”的原則。不過，據悉，由於韓國政府正在推進李明博總統和美國總統特朗普的首腦會談，考慮到美國有可能與關稅談判聯繫起來要求增加國防開支，所以正在苦思對策。白宮發言人萊維特在當天的吹風會上，就北約同意將國防開支增加到國內生產總值（GDP）的5%一事表示：“如果歐洲盟國、北約盟國能夠做到這一點，我認爲我們在亞太地區的同盟和朋友也可以做到。”但是，發言人萊維特補充說，具體事項是特朗普總統要提及的事情。韓國政府則堅持“國防開支是韓國根據國內外安保環境和政府財政條件自行決定的問題”的方針。政府高層人士表示：“據我所知，李在明總統也提到國防開支問題是主權事項。”也就是說，與美國建立集體防衛體制的北約不同，韓國與美國沒有國防費支出協定，因此很難將關稅談判和增加國防開支一同列入談判事項。但據悉，特朗普對反對增加國防開支的西班牙警告稱“將加倍徵收關稅”，再加上有人提出裁減駐韓美軍的可能性，因此正在準備多種談判方案。申圭鎮記者、朴勳相記者 newjin@donga.com、tigermask@donga.com