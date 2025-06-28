批准拆除古里1號機組，要當作搶佔500萬億韓元市場的機會



韓國最早的商用核電站古里1號機組將進入拆除程序。原子能安全委員會26日最終表決通過了韓國水力原子力申請的解體批准案。自1978年首次投入商業運營以來，時隔47年，自2017年決定永久停止運營以來，時隔8年。通過宣告國內核電站開始解體的此次工作，確保了核電站建設、運營、解體等全週期技術力。這爲今後提高核電訂單的競爭力、進軍全球核電解體市場奠定了橋頭堡。



拆除工作將投入1.07萬億韓元的預算，歷時12年分階段進行。按照污染水平從低到高的順序進行解體，2031年運出乏核燃料，2035年解除污染區域，2037年完全恢復用地。韓國水力原子力等國內機關爲了安全、經濟的解體，構建了組織、人力，已經確保了96項核心基礎技術。



拆除古里1號機組的意義遠不止於拆除核電站。因爲這是搶佔預計今後500萬億韓元規模的全球核電站解體市場的跳板。據國際原子能機構透露，以上個月爲基準，22個國家的214座核電站被永久停用，但被拆除的只有25座。預計到2050年，將有超過600座核電站解體。到目前爲止，有解體經驗的國家只有美國、德國、日本、瑞士等4個國家，尤其是曾解體過商用核電站的國家只有美國。如果通過拆除古里1號機組，成功積累技術力和經驗，就可以確保在全球市場的領先地位。



當然，解體過程中需要解決的課題堆積如山。必須安全處理放射性廢棄物，消除居民的不安。特別是急需確保儲存拆除過程中產生的中、低水平廢棄物的空間。拆除後如何利用地皮也是一大課題。應該將其視爲成功推進第一個核電站解體工作，加強產業競爭力，創造新工作崗位的機會。

