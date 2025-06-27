澤連斯基正裝出席，特朗普態度轉友善

“會談非常成功。沒有比這更好的會談了。”美國總統唐納德•特朗普在與烏克蘭總統弗拉基米爾•澤連斯基舉行50分鐘會談後如此表示。此次會談於25日在荷蘭海牙舉行的北大西洋公約組織（NATO•北約）峰會期間進行。與今年2月以激烈爭吵告終、不歡而散的白宮峰會不同，據悉此次特朗普總統對澤連斯基總統展現出溫和態度。此前澤連斯基總統身著作戰服訪問白宮，觸怒了特朗普總統，而此次則身著西裝外套等正裝出席。特朗普總統在會談後的記者會上表示：“澤連斯基總統正在進行壹場艱苦的鬥爭”，“現在是結束戰爭的絕佳時機。我將與俄羅斯總統弗拉基米爾•普京通話，看看能否結束它。”英國《金融時報》分析稱：“特朗普改變了對澤連斯基和普京的立場。”澤連斯基總統當天在社交平臺X上發文稱“這是壹次長時間且實質性的對話”，並向特朗普總統表示感謝。他強調，會談中討論了購買美國防空系統及聯合生產無人機的可能性，“我們能夠相互增強實力”。有分析認為，烏克蘭方面表現出購買美國武器的意願等，可能獲得了特朗普總統的積極回應。對於向烏克蘭追加支援“愛國者”導彈的方案，特朗普總統回應稱：“（導彈）非常難以獲得”，但同時也表示“將研究是否能夠提供壹部分”。金允珍記者 kyj@donga.com