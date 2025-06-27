李雪主背400萬韓元古馳包亮相 時隔壹年半公開露面

朝鮮（北韓）國務委員會委員長金正恩的夫人李雪主，身背高價海外品牌古馳（Gucci）手提包，時隔壹年半在公開場合亮相。特別是，有畫面捕捉到她走在女兒金主愛身後幾步的位置，有分析稱其禮賓順序被推後。朝鮮中央通訊社26日公開了出席朝鮮大型海濱度假區——江原道元山葛麻海岸旅遊區竣工儀式的國務委員會委員長金正恩、金主愛和李雪主等人的照片。照片中的李雪主身著白色襯衫和黑色褲子，背著疑似古馳馬蒙壓紋系列的手提包。據悉，該產品根據尺寸不同，價格在300萬至400萬韓元之間。她在金委員長身邊同行時，與金主愛拉開幾步距離跟隨其後。據統壹部介紹，自2022年11月金主愛首次出現在新型洲際彈道導彈試射現場指導活動後，在總計10次與李雪主同行的照片中，這是首次明顯看出金主愛的地位占據上風。統壹部相關人士表示：“今天的照片證實了此前李雪主為了突顯金主愛而很少露面”，“如果說金主愛最初亮相時旨在展現和睦家庭形象，那麽今天則明確了李雪主在排序上居於後方。”此外，圍繞金主愛當天佩戴的手表，有分析認為是價值3000萬韓元左右的瑞士手表品牌卡地亞（Cartier）的款式。這有可能違反了聯合國安全理事會禁止向朝鮮出口奢侈品的第1718號對朝制裁決議。申나리 journari@donga.com